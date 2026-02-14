美国驻哈大使：哈萨克斯坦在“和平委员会”中发挥关键作用

斯塔夫特指出，“和平委员会”是一项新的创新性倡议，目标是支持加沙地区的重建进程。她同时就哈萨克斯坦作为创始成员国之一参与该机制作出评价。

“这令人赞赏，但并不令人意外，因为哈萨克斯坦一直处于多边外交的前沿。”斯塔夫特表示。

她还强调，美国总统唐纳德·特朗普高度重视哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于重建进程推进方式的立场。

“特朗普总统确实尊重托卡耶夫总统对于如何推进重建工作以及未来几年这一进程应如何展开的观点。”斯塔夫特说。

她补充称，两国领导人已就相关议题进行了深入讨论，预计今后仍将继续沟通。

大使最后表示，托卡耶夫总统和哈萨克斯坦在“和平委员会”中的角色具有重要意义。

据了解，2026年1月22日，特朗普在达沃斯世界经济论坛期间正式宣布成立“和平委员会”，并呼吁更多国家加入该倡议。包括托卡耶夫在内的19个国家领导人签署了该机构章程。

【编译：达娜】