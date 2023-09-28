未被国际承认的“纳卡共和国”宣布将停止存在

据俄罗斯卫星通讯社报道，沙赫拉马尼扬在命令中谈到当下复杂的军事和政治局势。

命令称：

-以保证卡拉巴赫人民的人身安全和切身利益为先，考虑到俄罗斯维和部队指挥部与阿塞拜疆共和国代表达成的关于保障纳卡居民以及放下武器的军事人员携财产乘坐交通工具在拉钦走廊自由无阻通行的协议，并以纳戈尔诺-卡拉巴赫宪法第93条为指导，兹决定，在2024年1月1日前解散所有国家机关及下属组织，纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国不复存在。

命令还表示，建议纳卡地区居民，包括居住在此地以外的居民，了解阿塞拜疆提供的重新融入条件，以便今后就在纳戈尔诺-卡拉巴赫居住或返回的可能性作出独立和个人决定。

据了解，该命令自公布后立即生效。

亚美尼亚政府新闻秘书纳泽利·巴格达萨里安称，纳卡地区一半以上的居民，约65000多人已迁至到亚美尼亚。

-截至8点，有65036人从纳卡抵达亚美尼亚。-巴格达萨里安在社交媒体上写道。

据亚美尼亚政府信息，在最近的冲突升级之前，该地区有12万人。

据此前报道，阿塞拜疆19日宣布在纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区采取“反恐措施”，以恢复宪法秩序。与阿塞拜疆就纳卡地区存在争端的亚美尼亚称没有参与冲突。随后，冲突迅速得到平息。

据俄新社20日报道，俄国防部称，在俄罗斯维和部队指挥部的斡旋下，阿塞拜疆与纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区的代表已达成全面停止军事行动的协议，该协议将在俄维和部队指挥部的协调下得到落实。

本月21日，阿塞拜疆政府与纳卡地区的亚美尼亚族代表举行会谈。阿塞拜疆国家通讯社报道称，会谈以闭门形式进行，阿塞拜疆总统阿利耶夫授权代表、国会议员马梅多夫，以及俄罗斯维和部队代表出席会议。据报道，双方的会谈已结束，但没有提供有关是否达成协议的细节。

阿新社27日报道称，192名阿塞拜疆武装部队军人在地方反恐措施中牺牲，511名军人和1名平民受伤。