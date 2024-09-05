美国牛仔队赴哈萨克斯坦参加第五届世界游牧民族运动会

在华盛顿机场，美国叼羊队队长拉德·霍威尔（Ladd Howell）接受了哈通社采访，分享了他们对中亚体育传统的看法。霍威尔表示，他从小就热爱马匹，并从事美国的职业牛仔竞技项目。2018年，霍威尔首次接触到叼羊和吉尔吉斯式叼羊（kok boru），当时他的一位朋友在YouTube上向他展示了这一运动。

- 朋友让我看了这个视频。我只看了五分钟，就感到心潮澎湃，完全被吸引住了。我简直不敢相信自己的眼睛。这是我见过最酷的事。两个月后，我的朋友邀请我到吉尔吉斯斯坦，参加第三届世界游牧民族运动会，那是我第一次参加叼羊比赛，我真的爱上了这项运动和文化。 - 拉德·霍威尔说。

Ladd Howell and Scott Zimmerman. Photo: Rustem Kozhybaev / Kazinform

Photo: Rustem Kozhybaev / Kazinform

尽管美国没有类似的比赛，霍威尔认为，叼羊项目与美国的牛仔竞技有相似之处。在美国，牛仔竞技是一项深受欢迎的运动，年轻人从小就被引导参与其中，学习骑术并照顾马匹。这与中亚数百年来一直流行的叼羊有着异曲同工之妙。

- 我认为大家应该感受这项运动的独特魅力，它本质上非常有趣，极具文化内涵。我们希望通过这项运动拉近不同文化间的距离。马匹就是我们之间的桥梁，它像是国际语言，将我们紧紧相连。 - 他说。

然而，由于跨境运输的限制，美国队无法自带马匹参赛。哈萨克斯坦将为他们提供比赛用马。

- 我们迫不及待想见到这些马匹，并计划在比赛前一两天进行训练，以了解哪些马适合进攻，哪些适合防守。 - 霍威尔表示。

美国叼羊队的另一位队长斯科特·齐默尔曼（Scott Zimmerman）则表示，希望在比赛中展现出色的表现，并力争夺冠。他还强调，他们不仅希望分享美国西部的牛仔文化，也期待深入体验和理解中亚的文化和体育精神。

- 我们希望向美国推广叼羊等民族体育项目，特别是在牛仔文化盛行的美国西部，这些游戏无疑会引起大家的兴趣。因此，我们将继续参与游牧民族运动会，以更深入地了解中亚文化及其丰富的体育传统。 - 齐默尔曼补充道。

根据此前的报道，另一名美国叼羊选手尼克·威勒特（Nick Willert）为参加世界游牧民族运动会而进行筹备训练的一段视频，通过各类社交媒体的分享，迅速走红网络，并引发了哈萨克斯坦网民的转发与赞赏。

值得一提的是，第五届世界游牧民族运动会叼羊比赛将于 9 月 9 日至 12 日在阿斯塔纳的喀扎纳特赛马场举行。

【编译：达娜】