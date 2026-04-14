国际组织肯定哈萨克斯坦新生儿医疗成效 新生儿死亡率居中亚最低

官方指出，这一数据按2025年统计结果计算，在中亚国家中排名最佳。按国际比较，哈萨克斯坦已接近美国水平，美国同期指标为每千名活产婴儿3.7人。

哈卫生部表示，近年来，哈萨克斯坦在新生儿医疗服务体系建设方面取得明显进展，尤其是在早产儿及超低体重婴儿护理方面成效突出。

目前，全国共和国级医疗中心及地方围产医学中心，已能够对体重500克以上的新生儿实施专业救治和护理。

得益于现代围产医学技术的引入以及医护人员专业水平提升，超低体重婴儿存活率较过去提高4倍，处于中亚领先水平。

数据显示，哈萨克斯坦每年约有2万至2.2万名早产儿出生，占全年出生总数约5%。

随着产科和新生儿医学服务持续发展，相关死亡率指标稳步下降。过去10年间，婴儿死亡率下降1.5倍，新生儿死亡率下降2倍，目前已降至历史最低水平——每千名活产婴儿3.1人。

卫生部指出，早产儿护理是一项全天候、高强度的专业工作。由于器官发育尚未成熟，相关婴儿需接受持续监测，医护人员每天需完成20余项关键医疗操作。

在儿童健康管理方面，哈萨克斯坦已建立四类筛查体系，包括新生儿筛查、听力筛查、眼科筛查及发育筛查。

此外，哈方还持续完善出院后随访机制，以便及时发现潜在健康问题并进行干预。

卫生部表示，哈萨克斯坦正持续引入国际组织推荐的安全分娩理念及先进围产技术，强化新生儿重症监护和抢救体系，并组织专业人员在国内外接受持续培训。

未来，哈萨克斯坦将进一步完善新生儿医疗服务标准，继续把“保障每一个孩子的生命”作为核心优先事项。

同时，减少早产发生率、加强生殖健康管理及预防感染，仍将是下一阶段重点任务。

【编译：达娜】