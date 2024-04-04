联合国：冲突地区儿童无法获得人道主义援助造成严重后果

甘巴在就消除儿童无法获得人道主义援助的后果的议题向安理会成员做情况通报时表示，公然无视国际人道法的情况继续增加。即将发布的2024年报告收集的数据显示，我们有望见证全球拒绝人道主义准入事件的惊人增长。

甘巴表示，在全球范围内，由于通过限制性法律、行政法令和条例，并加强对人道主义工作和工作人员的控制，儿童无法获得人道主义援助的情况在恶化。2022年，巴勒斯坦被占领土、也门、阿富汗和马里所核实案件的数字最高。

她表示，一些局势涉及高度的任意阻碍或完全拒绝向儿童提供人道主义援助，包括在巴勒斯坦被占领土和海地等地。她指出，当阻止儿童获得拯救生命的援助威胁到他们的生存并对他们的成长和发展产生负面影响时，所有各方都应承担责任和问责。甘巴特别敦促各方不要将学校和医院用于军事目的。

甘巴表示，拒绝人道主义准入对儿童的福祉和发展会造成长期影响，并可能导致侵犯他们的基本人权，包括生命权、受教育权和能达到的最高健康标准权。

她重申，如果冲突各方不允许安全、充分和不受阻碍地及时提供人道主义援助，儿童的生存、福祉和发展就会受到威胁。