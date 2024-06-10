哈国移动通信：4G速度居中亚之首，5G即将全面覆盖

据全球领先的互联网速度分析公司Ookla的Speedtest Intelligence数据显示，从2022年12月至2023年12月，哈萨克斯坦全国范围内的移动数据中位下载速度增长了61%，达到35.07 Mbps。这一进步使得哈萨克斯坦在全球排名中跃升23位，位居第72位，超越了乌兹别克斯坦（第95位）、吉尔吉斯斯坦（第100位）和塔吉克斯坦（第141位）。

值得一提的是，在4G网络的移动数据中位下载速度方面，哈萨克斯坦也处于中亚地区领先地位。2023年第四季度，4G中位下载速度达到28.26 Mbps，是中亚国家中最高水平，超过了乌兹别克斯坦（23.09 Mbps）、吉尔吉斯斯坦（26.76 Mbps）和塔吉克斯坦（11.15 Mbps）。

哈萨克斯坦的阿拉木图市记录了中亚地区最高的4G平均下载速度，为32.32 Mbps，进一步证明了该国在移动通信发展方面的领先地位。此外，其他百万人口城市如阿斯塔纳和奇姆肯特也展现出令人印象深刻的4G下载速度，验证了国内移动基础设施的高度发达，并为该地区设定了新的标准。

支持5G设备的用户现在可以体验新技术的优势，平均下载速度为70.05 Mbps，比4G设备快2.48倍。预计到2025年，5G技术将覆盖哈萨克斯坦所有主要城市。这得益于Tele2等大型运营商的积极参与，它们正在加快5G的部署和扩容，以实现哈萨克斯坦通信主管部门设定的目标。截至2023年11月，移动运营商Tele2/Altel已在哈萨克斯坦全国部署了超过600个5G基站。

此外，根据国际电信联盟的最新数据，哈萨克斯坦是独联体地区互联网普及率最高的国家，95.7%的人口可以访问全球网络。这一结果不仅归功于电信基础设施的发展，也归功于相对较低的移动互联网资费。根据Internet Accessibility Index的数据，哈萨克斯坦是全球移动互联网资费第六低的国家，用户只需支付0.6美元即可获得1GB的移动数据流量。

【编译：阿遥】