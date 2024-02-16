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国产电影《呐喊》斩获法国维苏尔国际电影节四项大奖
（哈萨克国际通讯社讯）由青年导演肯杰别克·沙伊卡科夫执导的哈萨克斯坦故事片《呐喊》，在近日落幕的第30届法国维苏尔亚洲国际电影节上表现亮眼，荣获国际评审团大奖、中亚“亚洲影评人联盟奖”、马克·阿克斯特别奖以及评审团特别证书四项大奖，成为本届电影节的最大赢家之一。
《呐喊》讲述了一位生来没有双腿的主人公，在经历核爆炸后所遭受的苦难与挣扎的故事。影片以独特的视角，深刻展现了那些曾在塞梅核试验场受害的人们的命运。
据国家电影制作支持中心介绍，影片的主人公由沃仁别克·沙伊玛甘别托夫和阿尔努尔·阿克拉姆饰演，他们精湛的演技也获得了评审团的认可，荣获评审团特别证书。
值得一提的是，《呐喊》曾在去年10月亮相第28届釜山国际电影节的“亚洲电影之窗”单元，并获得好评。此次在维苏尔电影节上再次斩获多项大奖，不仅证明了影片的艺术价值，也为哈萨克斯坦电影赢得了国际声誉。
影片的取景地位于阿拜州的阿亚古兹，这里曾是塞梅核试验场的一部分。真实而荒凉的背景，为影片增添了厚重感和感染力，让观众更加真切地感受到核爆炸的残酷和后遗症的深远。
【编译：阿遥】