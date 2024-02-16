国产电影《呐喊》斩获法国维苏尔国际电影节四项大奖

《呐喊》讲述了一位生来没有双腿的主人公，在经历核爆炸后所遭受的苦难与挣扎的故事。影片以独特的视角，深刻展现了那些曾在塞梅核试验场受害的人们的命运。

据国家电影制作支持中心介绍，影片的主人公由沃仁别克·沙伊玛甘别托夫和阿尔努尔·阿克拉姆饰演，他们精湛的演技也获得了评审团的认可，荣获评审团特别证书。

Фото: Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы

值得一提的是，《呐喊》曾在去年10月亮相第28届釜山国际电影节的“亚洲电影之窗”单元，并获得好评。此次在维苏尔电影节上再次斩获多项大奖，不仅证明了影片的艺术价值，也为哈萨克斯坦电影赢得了国际声誉。

影片的取景地位于阿拜州的阿亚古兹，这里曾是塞梅核试验场的一部分。真实而荒凉的背景，为影片增添了厚重感和感染力，让观众更加真切地感受到核爆炸的残酷和后遗症的深远。

【编译：阿遥】