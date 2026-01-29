欧佩克国际发展基金将为哈萨克斯坦项目提供融资支持

参议员萨肯·阿鲁巴耶夫表示，该协议旨在促进哈萨克斯坦经济增长并增强经济稳定性。其核心目标是建立稳定平台，便利哈萨克斯坦私营企业获取欧佩克基金的融资工具。欧佩克国际发展基金的主要使命是支持发展中国家的经济社会进步。过去50年来，该基金已在全球125个国家实施超过4000个项目，总投资额逾300亿美元。近20年间，向中亚国家吸引的投资超过14亿美元。该协议条款重点保障长期融资、投资保护以及灵活合作条件。

根据法律规定，欧佩克基金将在哈萨克斯坦境内被承认为具有完整法律人格的实体，免除直接税负，并享有国际组织相应的豁免权和特权。虽然无需国家提供担保，但私营部门项目仍需与政府协商一致。

基金活动主要聚焦以下领域：

基础设施建设与发展；

应对气候变化措施；

粮食安全保障；

支持能源转型；

数字化与创新；

为中小企业创造更多经济机会。

参议员指出，与市场条件相比，这些融资条件对资本密集型和长期项目尤为有利。同时，双方商定将对基金资金使用及投资计划执行情况实施严格监督。

该法律的通过将有助于拓宽融资渠道、提升金融机构间的竞争、吸引更多投资与先进技术流入私营部门、促进新企业设立和就业岗位增加、深化与阿拉伯国家国际金融机构的合作，并进一步改善投资环境和提升国家国际形象。法律实施不会引发任何社会经济或法律问题，也无需额外预算支出。

总体来看，贷款利率设定在年化2.5%至5%之间，宽限期为6个月至24个月，借款期限最长可达22年。

【编译：木合塔尔·木拉提】