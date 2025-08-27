联合国高级官员向安理会通报：加沙安全局势恶化，饥荒正迅速蔓延

联合国中东和平进程副协调员、巴勒斯坦驻地及人道主义协调员阿拉克巴罗夫在通报中强调，冲突和安全局势是加沙危机的根源。

他说：“过去一个月，加沙平均每天有逾百人丧生，几乎是五月的两倍。同时，约80万人被迫流离失所，涌入缺乏住所和必需品的过度拥挤区域。”

阿拉克巴罗夫指出，平民住宅、学校、医疗设施、水电网络等关键基础设施频繁遭到破坏或陷入瘫痪，使数百万居民无法获得基本保障。他警告说，若继续无视国际人道主义法，平民安全将愈发岌岌可危。

他强调：“国际人道主义法明确禁止以饥饿作为战争手段，禁止攻击对平民生存至关重要的粮食、水源和农业设施。保护平民及人道工作者，确保人道行动不受阻碍，是各方的法律责任。”

阿拉克巴罗夫还特别提醒，针对人道人员和资产的袭击、救援通行受阻等情况仍在持续，严重削弱了国际社会缓解危机的能力。他呼吁安理会确保各方遵守法律义务，立即采取措施减少对平民的伤害，并为人道援助创造安全环境。

饥荒已成为现实

联合国人道主义事务助理秘书长兼紧急救济事务副协调员穆苏亚代表人道主义事务副秘书长兼紧急救济事务协调员弗莱彻通报了最新的饥荒评估结果。

她确认，粮食安全阶段分类评估委员会已在8月22日正式认定加沙进入饥荒状态，预计到9月底将蔓延至代尔巴拉赫和汗尤尼斯。

穆苏亚指出，目前逾50万人面临饥饿、极端贫困和死亡威胁，到9月底这一数字可能超过64万人。约100万人处于仅次于最严重水平的第4阶段（紧急状态），39万余人处于第3阶段（危机状态），几乎无人幸免于饥饿。

她说：“到2026年中期，至少13.2万名五岁以下儿童将遭受急性营养不良，其中4.3万面临死亡风险。孕妇和哺乳期妇女的受影响人数预计将从1.7万激增至5.5万。”

她强调，这场饥荒并非自然灾害，而是人为冲突造成的后果。长达22个月的物资供应受限、医疗体系崩溃、农业生产几近全部遭到摧毁，以及水和卫生网络瘫痪，都是饥荒的直接诱因。她警告说：“这是一场人为制造的灾难。”

共同呼吁安理会采取紧急措施

两位官员一致敦促安理会和会员国立即采取行动：在加沙立即、持续停火，以防止更多生命损失并遏制饥荒扩散；立即无条件释放所有人质；保护平民及关键基础设施，确保基本系统继续运转；确保人道援助安全、快速、无阻碍地抵达加沙全境；恢复大规模商业流通、市场体系、公共服务和本地粮食生产。

他们同时提醒安理会，约旦河西岸局势同样在恶化。军事行动、定居者暴力和歧视性政策不断加剧平民脆弱性。他们指出，近期批准的E1地区3000余套定居点住房可能导致18个贝都因社区、3500余人被迫迁离，并将切断约旦河西岸南北联系，进一步破坏建立可行、毗连的巴勒斯坦国的可能性。