目前，全国共有25家保险机构，其中10家为人寿保险公司，15家为综合保险公司。

截至2025年5月底，各类保险机构资产较年初增长0.8%，总额达到3.4万亿坚戈。

从资产结构来看，证券类资产占比最高，达71.8%（2.4万亿坚戈）；其后为存入二级银行的现金及存款，占6.7%（2251亿坚戈）；保险应收账款占4.5%（1512亿坚戈）。

此外，2025年5月，保险（再保险）机构的负债总额为2.4万亿坚戈，较上月增长0.7%，年初以来累计增长达9.4%。主要原因是保险准备金的增加。

今年以来，个人及法人实体共签订保险合同1050万份，同比增长26.1%。其中，意外险仍是最受欢迎的险种。

截至2025年5月，自愿性个人保险的保费收入达609亿坚戈。今年前五个月的累计保费收入为3254亿坚戈，较2024年同期增长33.7%。

据斜体字网站报道，Freedom Life针对从事职业体育、参加国际赛事或在健身房锻炼的居民，Freedom Life推出了Freedom Sport保险计划。一份保额为100万坚戈的年险保单，费用为6125坚戈。若需按比赛日购买短期保险，保额100万坚戈的费用为306坚戈，200万坚戈为508坚戈，300万坚戈为709坚戈。该保险产品的保障范围覆盖全球。

【编译：阿遥】