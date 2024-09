美国太空探索技术公司完成人类首次商业太空行走

美国太空探索技术公司10日成功发射“北极星黎明”号。此次太空飞行任务不仅实现了人类自1972年阿波罗17号登月以来飞离地球的最远距离,还将进行人类首次商业太空行走。

据报道,“北极星黎明”号搭载了4名美国公民,从位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射升空。多家外媒称此次任务“史无前例”,将开启商用太空探索新时代。

据了解,现年41岁的美国亿万富翁贾里德·艾萨克曼和SpaceX工程师莎拉·吉利斯轮流进行了出舱行走活动。通过“天行者”(Skywalker)梯子,以及12英尺长的系绳,艾萨克曼率先走出太空舱,并在舱外待了10多分钟。随后,吉利斯出仓,同样在舱外待了10多分钟,以测试SpaceX宇航服的性能。

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ