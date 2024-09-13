美国太空探索技术公司完成人类首次商业太空行走

美国太空探索技术公司10日成功发射“北极星黎明”号。此次太空飞行任务不仅实现了人类自1972年阿波罗17号登月以来飞离地球的最远距离，还将进行人类首次商业太空行走。

据报道，“北极星黎明”号搭载了4名美国公民，从位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射升空。多家外媒称此次任务“史无前例”，将开启商用太空探索新时代。

Фото: x.com/spacex

据了解，现年41岁的美国亿万富翁贾里德·艾萨克曼和SpaceX工程师莎拉·吉利斯轮流进行了出舱行走活动。通过“天行者”（Skywalker）梯子，以及12英尺长的系绳，艾萨克曼率先走出太空舱，并在舱外待了10多分钟。随后，吉利斯出仓，同样在舱外待了10多分钟，以测试SpaceX宇航服的性能。

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

展开太空漫步前，太空舱完全减压，4位太空人只能仰赖身上的SpaceX新款轻薄太空衣来供氧，氧气来自连接太空舱的氧气管。此次的太空漫步进行33分钟25秒，加上准备工作和安全完成任务有关程序共耗时约两小时。

SpaceX发文表示，“‘北极星黎明’商业太空行走任务已完成，标志着商业宇航员首次从商业飞船上完成太空行走了。”

美国太空总署（NASA）署长尼尔森（Bill Nelson）在X平台写道：“今天的成功象征商业太空产业和NASA打造充满活力美国太空经济的长期目标，向前大跃进。”