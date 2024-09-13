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    21:57, 13 9月 2024 | GMT +6

    美国太空探索技术公司完成人类首次商业太空行走

    spacewalk
    Фото: x.com/spacex

    哈萨克国际通讯社讯）据综合外媒报道，美国太空探索技术公司（SpaceX）宣布，“北极星黎明”号完成人类首次商业太空行走任务。

    美国太空探索技术公司10日成功发射“北极星黎明”号。此次太空飞行任务不仅实现了人类自1972年阿波罗17号登月以来飞离地球的最远距离，还将进行人类首次商业太空行走。

    据报道，“北极星黎明”号搭载了4名美国公民，从位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射升空。多家外媒称此次任务“史无前例”，将开启商用太空探索新时代。

    spacewalk
    Фото: x.com/spacex

    据了解，现年41岁的美国亿万富翁贾里德·艾萨克曼和SpaceX工程师莎拉·吉利斯轮流进行了出舱行走活动。通过“天行者”（Skywalker）梯子，以及12英尺长的系绳，艾萨克曼率先走出太空舱，并在舱外待了10多分钟。随后，吉利斯出仓，同样在舱外待了10多分钟，以测试SpaceX宇航服的性能。

    展开太空漫步前，太空舱完全减压，4位太空人只能仰赖身上的SpaceX新款轻薄太空衣来供氧，氧气来自连接太空舱的氧气管。此次的太空漫步进行33分钟25秒，加上准备工作和安全完成任务有关程序共耗时约两小时。

    SpaceX发文表示，“‘北极星黎明’商业太空行走任务已完成，标志着商业宇航员首次从商业飞船上完成太空行走了。”

    美国太空总署（NASA）署长尼尔森（Bill Nelson）在X平台写道：“今天的成功象征商业太空产业和NASA打造充满活力美国太空经济的长期目标，向前大跃进。”

     

    标签:
    国际 美国 航天 科技
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
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