国际劳工组织呼吁加强哈萨克斯坦三方机制

- 能够与哈萨克斯坦的雇主们展开对话,我感到非常荣幸。PARYZ联合会在会员管理方面的透明度让我印象深刻。如今,哈萨克斯坦的雇主群体通过独立的PARYZ联合会得到了有效的代表,会员数量从最初的少数成员快速增长至如今覆盖该国各个经济领域的大型企业集团。- 他说。

据了解,在此次大会上,拥有25万名员工的“萨姆鲁克-卡泽纳”集团也正式加入了PARYZ联合会。

PARYZ主席朱马别克·扎尼库洛夫在会上提到,哈萨克斯坦政府、PARYZ联合会和劳工联合会在今年6月签署了与国际劳工组织合作的路线图。其中,提升劳动安全标准是重点议题之一。根据新签署的协议,PARYZ将成为国际劳工组织在哈萨克斯坦的唯一培训运营商。

扎尼库洛夫表示,目前哈萨克斯坦工厂内发生的70%的事故都与培训不足有关,PARYZ的目标是通过提升讲师队伍的素质,弥补企业内部在劳动安全培训方面的不足。

值得一提的是,在过去的两年内,PARYZ已吸纳了150家哈萨克斯坦的大中型企业以及30多家行业协会作为其会员。截至目前,哈萨克斯坦已经批准了24项国际劳工组织公约,包括《第87号公约》(关于结社自由),然而这一公约尚未被一些大国批准。

- 国际劳工组织尊重各国政府的自主权,从不强加意愿。我们相信通过三方机制可以实现更有效的合作。以中国和美国为例,尽管它们尚未批准《第87号公约》,但它们都是国际劳工组织的重要成员国。我们愿继续与PARYZ合作,共同加强哈萨克斯坦的三方机制。 - 吉尔伯特·洪博强调。

他补充道,全球许多挑战可以通过社会对话解决,虽然这一过程常被视为政治性的,但国际劳工组织更强调的是社会对话,它要求各方共同承担责任,并通过协商达成共识。这种对话可能需要时间,但私营部门对此的认知越来越清晰。

背景资料:PARYZ 是哈萨克斯坦国家雇主联合会(National Confederation of Employers of the Republic of Kazakhstan),成立于2000年。其主要目的是代表和维护哈萨克斯坦雇主在经济、社会和劳动领域的利益,同时推动国家与雇主及工会之间的社会伙伴关系(三方机制)。截至目前,PARYZ 拥有超过1500名会员,包括23个行业协会和150家大中型企业,员工总数超过10万人。

【编译:达娜】