历史传承与现代发展

哈萨克斯坦的国防工业起步于苏联时期，全国范围内曾分布约50家国防企业，生产各类武器装备，覆盖武装部队多个领域。如今，哈萨克斯坦的国防工业综合体由47家国有和私营企业组成，年产值达2000亿坚戈（约合4亿美元）。主要生产基地集中在阿拉木图、彼得罗巴甫尔、乌拉尔和乌斯卡曼等地。此外，塞梅的核试验场及相关企业曾在核武器生产中发挥重要作用，而位于克孜勒奥尔达州的拜科努尔航天发射场更是全球首个人造卫星发射基地。

近年来，哈萨克斯坦国防工业的重点在于引入先进技术，包括3D打印、信息技术及复合材料，致力于研发和生产高科技军事装备与武器系统，进一步提升国防能力。

国际舞台上的展示

哈萨克斯坦国防企业积极参与国际“军队”论坛，展示具有出口潜力的新型武器和军事装备。在历届论坛中，国内企业推出了数百种新产品。

Фото: Қорғаныс министрлігі

例如：

“KAЭ”有限责任公司旗下的电子光学产品工厂展示了热成像仪和红外线镜头；

基洛夫工厂推出了适用于靶场的多功能设备；

“塞梅工程”公司展出了基于T-72坦克、步兵战车和BTR-80装甲车的现代化反坦克装备，以及维修-救援和侦察-监控车辆模型；

“腾尼斯”股份公司则展示了航空工业设备、步兵用防弹衣、头盔和防护板等产品。

这些创新成果彰显了哈萨克斯坦国防工业的技术实力和国际竞争力。

Фото: Қорғаныс министрлігі

国防工业的经济与战略意义

国防工业在全球许多国家被视为经济发展的“火车头”。在哈萨克斯坦，这一行业的发展不仅关乎国家安全，还显著提升了其在国际社会中的地位。作为整合国防企业的核心平台，“哈萨克斯坦工程”控股公司在推动行业协同创新方面发挥了关键作用。

根据2025年全球火力指数（Global Firepower）排名，哈萨克斯坦在145个国家中位列第57位，显示出中等偏上的军事能力。尤其在攻击机群（第18位）、战斗机（第27位）、火炮力量（第29位）、固定翼运输机群（第37位）和坦克部队（第43位）等领域，哈萨克斯坦展现出较强的竞争力，特别是在空袭和火炮能力方面表现突出。

Фото: Қорғаныс министрлігі

国防投入持续增长

据哈萨克斯坦财政部数据，2018年国防与安全领域的预算支出为33.5亿美元，到2024年增至54.5亿美元，其中国防预算26亿美元，公共安全（包括公共秩序、內政和执法等）预算28.4亿美元。2025年，哈萨克斯坦计划为国防拨款1.2万亿坚戈，其中3728亿坚戈用于执行国家国防订单，采购军事装备和武器，推动本土国防工业发展。这将进一步加速国防体系的现代化进程。

哈萨克斯坦国防工业工作者日不仅是对从业者的致敬，也是对国家科技实力和安全保障的肯定。未来，哈萨克斯坦将继续通过技术创新和国际合作，巩固其在全球国防领域的地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】