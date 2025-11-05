中文
    国产新款旅客列车车厢通过低温环境测试

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家铁路公司（KTZ）宣布，由阿斯塔纳“斯塔德勒哈萨克斯坦(Stadler)”工厂生产的最新一批旅客车厢，近日在北部严寒地区顺利通过气候适应性测试。即使室外气温跌至-10℃以下，车厢内部仍稳稳维持+22℃舒适温度，标志着本土化高端铁路装备再获突破。

    测试重点验证了供暖系统效率与空气循环性能。结果显示，车厢在极端低温下热工表现优异，得益于强化隔热材料、强劲暖通系统以及柴油发动机预热装置的协同作用——这些设计确保车厢可在-50℃至+45℃全天候区间安全运行。

    每节车厢配备智能个人控制面板，乘客可随心调节温度、照明，并一键呼叫乘务员，极大提升旅途私密性与便捷度。

    今年9月，该系列车厢已启动欧亚经济联盟技术法规（TR CU 001/2011）认证。此前，它们在南部与东部线路累计完成超过1万公里运行试验，制动系统、走行部及核心安全部件经受住了高温、沙尘与复杂地形的多重考验。

    Фото: Қазақстан темір жолы

    首批哈萨克斯坦制造的斯塔德勒车厢将于2025年12月交付“旅客运输”公司。斯塔德勒同时承诺提供20年全生命周期维保服务。根据长期协议，至2030年将累计向哈萨克斯坦交付557节车厢，助力国家铁路客运实现现代化、舒适化与绿色化跃升。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

