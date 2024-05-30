哈国维和部队成员：女性在维和任务中发挥的作用巨大

联合国大会在2002年确立每年的5月29日是联合国维持和平人员国际日。哈萨克斯坦维和行动中心指出，维持和平人员国际日旨在向所有为联合国事业作出宝贵贡献的军警人员和文职人员致敬，并纪念所有在执行和平使命期间殉职的维和人员。

- 哈萨克斯坦是一个爱好和平的国家。为促进和平，哈萨克斯坦致力于许多工作，其中之一就是执行维和任务。过去的16年间，哈萨克斯坦在联合国框架下，向亚洲、中东和非洲的7个维和任务派遣了600名维和军人。根据联合国的决议，哈国维和军人在其使命范围内执行了保卫、巡逻、保障和平协议等一系列任务。- 维和中心消息称。

当下，共有139名哈萨克斯坦维和军人正在戈兰高地开展维和任务。军医阿尔达克·库尔特巴耶娃便是其中之一。

Фото: Кейіпкердің жеке мұрағатынан

在接受哈通社记者的采访时，这位维和军人说到：

- 女性在执行维和使命当中能够发挥的作用非常巨大。在与本地居民尽快建立良好对话方面，女性维和军人有着天然的优势。我现在正在参与戈兰高地的维和行动。这次的行动具有很高的规格。每一名军人，都要认真、负责的完成自己的任务。无论从心理还是生理层面，都要非常强大才行。

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值得一提的是，应联合国邀请，哈萨克斯坦独立维和部队于今年3月被部署在戈兰高地。

截至目前，除在戈兰高地的139名军人外，哈萨克斯坦维和军人还在联合国下列维和任务中执行任务：西撒哈拉-6人，中非共和国-2人，刚果民主共和国-2人，黎巴嫩-9人。

【编译：木合塔尔·木拉提】