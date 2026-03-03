中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    10:07, 03 三月 2026 | GMT +5

    国际残奥委会评估中东局势影响 冬季残奥会筹备工作按计划推进

    （哈萨克国际通讯社讯）针对近期中东地区发生的导弹袭击及安全局势变化，国际残奥委员会就其对2026年冬季残奥会筹办工作的影响发表声明。

    параспорт
    Фото: НОК

    国际残奥委会在声明中表示，正在持续收集、核实并分析相关信息，全面评估当前局势对将于意大利米兰和科尔蒂纳丹佩佐举行的2026年冬季残奥会以及整个残奥运动的潜在影响。

    声明指出，此次局势不仅关系到参赛的各国残奥委员会，也牵动着所有成员。委员会首先关注的是冲突对民众造成的人道影响，并对受影响人群表达关切与声援。

    尽管中东地区军事行动升级、部分国际航班时刻表调整，国际残奥委会仍重申，将按照既定计划推进米兰—科尔蒂纳2026年冬季残奥会的筹备与举办工作。

    国际残奥委会表示，当前正重点评估局势对赛事组织，特别是人员出行方面可能带来的影响。委员会强调，其核心目标是在确保安全与秩序的前提下，高水平举办本届冬季残奥会，并使这一盛会继续成为全球约13亿残疾人群体的重要社会融合平台。

    目前，国际残奥委会已与参赛代表团及相关利益方保持密切沟通。不少代表队已在欧洲开展赛前训练。然而，由于中东部分空域关闭，个别代表团的行程受到一定影响。委员会表示，现阶段不会就具体代表团或运动员的参赛情况作出评论，但将与米兰—科尔蒂纳2026年冬季残奥会组委会密切协作，积极为受影响方面寻找解决方案。

    作为残疾人运动员四年一度的最高水平赛事，冬季残奥会备受国际社会关注。国际残奥委会方面强调，有信心确保米兰—科尔蒂纳2026年冬季残奥会安全、有序、高质量举办。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    体育 奥运会 冬奥会2026
