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    09:47, 22 四月 2024 | GMT +6

    萨哈国家剧院歌剧《纽尔艮·巴图尔》首次登场哈萨克斯坦

    俄罗斯萨哈国家剧院歌剧《纽尔艮·巴图尔》首次登场"
    Фото: 文化和信息部

    哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦举办的“萨哈共和国文化周”期间，俄罗斯联邦萨哈（雅库特）共和国国家剧院的歌剧《纽尔艮·巴图尔》首次登上了哈萨克斯坦的舞台。

    对于萨哈国家歌剧院的艺术家们来说，这次演出具有重大意义，因为这部剧之前从未在国外演出过。

    《纽尔艮·巴图尔》是一部大型国家项目的成果，它融合了众多壮丽的合唱和芭蕾场景，改编自萨哈民间史诗，讲述了主人公、英雄纽尔艮·巴图尔与下界势力的斗争故事。

    俄罗斯萨哈国家剧院歌剧《纽尔艮·巴图尔》首次登场
    Фото: gov.kz

    舞台制作汇集了约200名来自乐团、歌剧、芭蕾、合唱团和戏剧团的艺术家，舞台布景和道具总重达3.5吨。此外，该剧的交响乐团阵容还得到了著名音乐团体“雅库特小提琴家”乐团的支持。

    萨哈共和国国家歌剧院院长苏鲁恩·列沃奇金表示，观众们将会看到萨哈民族史诗的缩影。

    俄罗斯萨哈国家剧院歌剧《纽尔艮·巴图尔》首次登场
    Фото: gov.kz

    -我们首次在哈萨克斯坦演出，我们很高兴地将萨哈艺术的巅峰之作——歌剧《纽尔艮·巴图尔》呈现给大家。我相信，每一位观众都会发现我们之间有多少共同点，哈萨克和萨哈人民有着多么深厚的共同文化渊源。-他说。

    哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日会见到访的俄罗斯联邦萨哈共和国（雅库特）首脑艾森·尼古拉耶夫。会见期间，国家元首对在哈萨克斯坦举行“萨哈共和国日”倡议表示支持。活动框架下，计划举行文化和体育活动，并推介雅库特投资和旅游潜力。

    俄罗斯萨哈国家剧院歌剧《纽尔艮·巴图尔》首次登场
    Фото: gov.kz

    【编译：阿遥】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦与俄罗斯 艺术 突厥
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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