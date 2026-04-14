“国家基金-为了儿童”计划已累计发放逾4680万美元资金

官方数据显示，资金主要用于改善住房条件和支付教育费用。

其中，用于住房改善的申请共有17.17万份，金额达2940万美元；用于教育支出的申请为10.17万份，金额达1743万美元。

根据规定，受益人可一次性或部分使用账户资金，未使用余额将继续保留在个人专项储蓄账户中。

在住房用途方面，最受欢迎的方向是补充住房储蓄账户，用于后续购房积累，共执行16.78万份申请，金额约2879万美元。

此外，用作住房按揭贷款首付款的申请为1345份，金额约21.44万美元；通过民事交易一次性购房结算的申请为938份，金额约14.45万美元。

教育用途方面，大部分资金被用于支付哈萨克斯坦境内教育机构学费，可按学期、学年分期支付，也可一次性支付全部学费。

该类别共执行9.36万份申请，金额约1632万美元。

此外，补充教育储蓄账户的申请为5590份，金额约74.88万美元；支付境外教育机构学费的申请为2018份，金额约29.46万美元。

官方同时公布，按2025年结算结果，每名符合条件儿童新增分配金额为130.71美元；2024年为129.38美元；2023年为100.52美元。

根据制度安排，18岁以下儿童每年可获得来自国家基金的专项权益资金。相关金额在孩子成年前仍保留在国家基金资产体系内继续投资，因此每年还将根据投资收益继续增长。

目前，参与计划三年的儿童累计金额已达370.56美元；参与两年的儿童累计金额为263.93美元；参与一年的儿童累计金额为130.71美元。

家长及法定监护人可通过kids.enpf.kz网站、eGov.kz个人账户、eGov Mobile以及部分银行应用程序查询孩子是否参与该计划。

【编译：达娜】