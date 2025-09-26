突厥国家组织总检察长理事会第四次会议在塔什干举行

据哈萨克斯坦总检察官办公室消息，此次会议吸引了来自阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦最高检察机关的负责人，以及来自土库曼斯坦的观察员。

会议讨论了检察机关引入新型信息通信技术、发展数字取证、加强国际合作以及在全球挑战背景下提升联合工作效率等议题。

哈萨克斯坦总检察长在发言中指出，数字化转型是国家的战略优先事项。他强调，哈萨克斯坦总统提出的方针旨在推动人工智能应用和构建可持续的数字环境。

Фото: Бас прокуратура

别热克·阿斯洛夫特别关注虚拟环境中的犯罪问题。他表示，网络犯罪的规模和威胁已达到临界水平，各方需共同制定有效对策加以遏制。

会议期间，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦总检察长举行了双边会晤，讨论了扩大跨国犯罪打击合作的问题，商定了旨在保障地区安全的联合举措，并签署了2026-2027年部门间合作计划。

会议最终通过了《突厥国家组织总检察长理事会宣言》，确认支持旨在加强法治、完善检察监督职能以及确保稳定与安全的共同倡议。

值得一提的是，此前在比什凯克曾举行突厥国家组织成员国宗教领袖会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】