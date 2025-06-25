国家元首出席第十一届“勇气”国际军事爱国主义青年集会开幕式

今年的集会在阿克托别州举行，邀请来自哈萨克斯坦、阿塞拜疆、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和乌兹别克斯坦等国军事爱国主义运动近800名青年代表参加。

Фото: 总统府

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此次集会旨在纪念两个重要历史时刻：伟大卫国战争胜利80周年和哈萨克民族英雄阿丽娅·莫勒达古洛娃诞辰100周年。

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托卡耶夫向集会全体参与者致以祝贺，并强调“勇气”国际军事爱国主义青年集会在锤炼青年一代精神品质方面的重要意义。

—今年的“勇气”集会恰逢哈萨克民族坚强女儿、苏联英雄阿丽娅·莫勒达古洛娃诞辰100周年。这位勇敢的狙击手的英雄事迹永载我们民族和友好国家的史册。这位年轻的哈萨克女孩义无反顾奔赴战场，投身血与火的考验，在残酷的战斗中展现了无与伦比的英勇和对祖国的赤诚。今年同样是卫国战争胜利80周年，这是我们各国共同的历史纪念日。纪念伟大胜利日，就是向英雄的先辈们致以崇高敬意，让他们的英勇事迹铭刻史册。对哈萨克斯坦而言，这具有特殊意义。我们的民族为这场伟大胜利作出了不可估量的贡献，为自由与正义进行了不懈的斗争。哈萨克斯坦共有120万公民奔赴前线，其中一半为国捐躯。成千上万的人在后方田野和工厂辛勤工作，为前线源源不断地输送粮食、武器和弹药。我们将永远铭记那些光荣的战士和后方工作者的名字。他们克服了世界上最严峻的考验，为人类和平与安宁作出了贡献。-托卡耶夫指出。

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他强调，在当今变幻莫测、充满不确定性的时代，我们必须忠于这段历史真相，不能忘记那场毁灭性战争带来的深刻教训。

—青年一代应当懂得和平的珍贵。如今，全球冲突加剧，国家间摩擦日益频繁。在这个极其复杂的时期，各国之间的相互理解、相互信任和共识比以往任何时候都更加重要。今天的竞赛将有助于拓展我们与外国伙伴的多边联系。-托卡耶夫说。

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托卡耶夫强调，参军是一项光荣的使命，国家高度重视年轻一代的军事爱国主义教育。

—强大的军队是国家独立的坚强支柱，是经济持续发展的保障。今天的战士是真正的爱国者，是勇敢而坚强的公民。哈萨克斯坦军队的未来掌握在你们手中！你们也是公正、安全哈萨克斯坦的建设者。作为武装力量最高统帅，我信任我们的青年，信任你们的知识、忠诚和优秀品质。在接下来的日子里，你们的实力和敏捷将接受考验，你们将体验军旅生活，了解现代军队的先进技术。真正的战士深知，只有通过不懈努力、严明纪律和高度责任感，才能取得胜利。在战术竞赛中，你们需要展现勇气和果敢，同时做到团结协作、互相支持。今天，在这次集会上，哈萨克斯坦的荣誉将由“青年士兵”军事爱国主义运动中最优秀的代表捍卫。我坚信，你们不仅能够在竞赛中展现高水平的技能，也会展示出哈萨克斯坦民族热情好客、胸怀宽广的主人翁精神。祝愿你们在此次集会中收获新知识，结识忠诚朋友，并带着美好回忆归来。祝大家一切顺利！-托卡耶夫表示。

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集会期间，青少年将参加“勇气天赋”智力竞赛、“智慧战士”科技比赛和“勇气之星”才艺大赛。他们还将参与气步枪射击和卡拉什尼科夫自动步枪拆解与组装比赛。

此外，日程中还安排了体育比赛和“团结就是力量”军事战术游戏。傍晚时分，青年们将在篝火旁合唱爱国歌曲。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，25日向位于阿克托别市的苏联英雄阿利娅·莫达古洛娃纪念碑献花，并默哀一分钟以表达敬意。

【编译：阿遥】