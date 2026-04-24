国家元首启动全国AI教育网络 覆盖14个地区

据介绍，在总统的关怀指导下，Tomorrow School人工智能学校已于2024年在Astana Hub科技园框架内设立。鉴于该校在人才培养方面取得的积极成效，其教学模式和经验将逐步在全国范围推广。

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国家元首通过视频连线方式，正式启动了覆盖全国14个地区的Tomorrow School人工智能学校网络。

该项目旨在为成年公民提供免费的培训机会，重点面向有志进入信息技术行业的人群，为其拓展职业发展路径。

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此外，TUMO Astana创意技术中心现已成为又一重要的教育平台，专门面向12至18岁的青少年群体。该中心旨在为渴望掌握数字化技能与创新创意的学生提供专业的学习环境。

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目前，该中心开设了11个涵盖技术与艺术创作的专业方向，课程内容广泛，包括生成式人工智能、计算机编程、游戏开发、动画制作、3D建模、机器人技术、电影制作以及数字音乐创作等。这些课程旨在通过沉浸式学习，帮助青少年构建适应未来数字社会的综合能力。

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据此前报道，当天，托卡耶夫总统视察了位于阿斯塔纳的Alem.ai国际人工智能中心。

【编译：阿遥】