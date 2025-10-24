哈萨克斯坦总统签署颁授国家奖章法令 表彰各领域杰出贡献者

根据法令，因在生产活动中表现突出、对农业综合体和采矿业发展作出杰出贡献，北哈萨克斯坦州“马姆别托夫与K”公司（Мәмбетов және К）机械师穆拉特·科恩耶斯吾勒（Мұрат Кеңесұлы Қаражұманов）和卡拉干达州“卡尔梅特”股份公司（Qarmet）“沙赫京斯卡亚”矿区（Шахтинская）负责人谢尔盖·彼得罗维奇·切尔诺拜（Сергей Петрович Чернобай）被授予哈萨克斯坦功勋英雄（Қазақстанның Еңбек Ері）称号，并获颁特殊标志——金星勋章及祖国（Отан）奖章。

同时，托卡耶夫总统还依据惯例，在共和国日国庆前夕签署法令，对为国家社会经济、文化精神发展、促进民族团结与合作以及积极参与公共事务作出显著贡献的公民进行表彰。受表彰者涵盖劳动模范、工人、生产、商业、教育、科学、医疗、军事、执法、体育、文化及艺术等领域的代表。

其中，巴甫洛达尔州“加利茨科耶”有限责任公司（Галицкое）总经理A.卡西钦（А.Касицин）获颁祖国（Отан）奖章。

“巴克尔奇克采矿企业”有限责任公司（Бақыршық тау-кен өндіру кәсіпорны）董事长K.伊萨耶夫（К.Исаев）及哈萨克斯坦资深记者S.哈钦科（С.Харченко）获一级雪豹（Барыс）勋章；“阿克托盖”水电站（Ақтоғай）主任T.拜莫尔达耶夫（Т.Баймолдаев）、国家科学院院士O.萨布登（О.Сәбден）、劳动模范E.塔吉耶夫（Е.Тәжиев）、“阿拉木图旋律”交响乐团（Алматы әуендері）首席指挥M.塞尔克巴耶夫（М.Серкебаев）等人获二级雪豹（Барыс）勋章；K.拜赛伊托娃哈萨克国立艺术大学（К.Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университеті）教授A.阿尔马托夫（А.Алматов）、N.伊兹迈洛夫（Н.Измаилов）、“阿克赛加斯服务”股份公司（Ақсайгазсервис）董事会主席T.舍克特巴耶夫（Т.Шектебаев）、诗人A.别尔肯诺娃（Ә.Беркенова）等人获三级雪豹（Барыс）勋章。

为表彰在推动国家精神繁荣与智力潜能发展方面的卓越贡献，部分知名学者、文化人士及生产领域代表获颁智慧（Парасат）勋章。受勋者包括“伊林斯科耶”有限责任公司（Ильинское）总经理A.布列夫（А.Бурлев）、诗人G.扎伊雷拜（Ғ.Жайлыбай）、“油气行业功勋人员”公共协会（Мұнай-газ кешені ардагерлері）理事会成员T.哈萨诺夫（Т.Хасанов）、资深记者E.布鲁西洛夫斯卡娅（Е.Брусиловская）以及东哈萨克斯坦州立医院科室主任M.巴沙巴耶夫（М.Башабаев）等人。

因在促进和平、民族友谊与合作方面的贡献，意大利“社会剧院-卡莫利”（Social theater-Camogli）艺术总监朱塞佩·阿克瓦维瓦（Аквавива Джузеппе）获二级友谊（Достық）勋章。

获尊敬（Құрмет）勋章的包括阿斯塔纳市第三儿童医院院长M.阿布杜奥夫（М.Абдуов）、“库姆库杜克”有限责任公司（Құмқұдық）总工程师B.艾特詹（Б.Айтжан）、“哈萨克天然气”阿拉木图生产分公司（QazaqGaz Aimaq）技工G.扎瑟巴耶娃（Г.Жасыбаева）、国家核中心实验员尤.卡里亚金（Ю.Карягин）、中央国家档案馆主任S.希尔德拜（С.Шілдебай）、演员G.杜斯马托娃（Г.Дусматова）、“替代方案”热点研究中心（Альтернатива）主任A.切博塔列夫（А.Чеботарев）等人。

为表彰在巩固民族团结与社会和谐方面的成果，“阿赫斯卡”土耳其民族文化中心（Ахыска）希姆肯特市分会主席L.阿萨诺夫（Л.Асанов）、巴甫洛达尔州俄罗斯、斯拉夫及哥萨克组织协会主席V.别尔科夫斯基（В.Берковский）、“复兴”哈萨克斯坦德意志人协会（Возрождение）监事会主席E.博利格尔特（Е.Больгерт）、“曙光”鞑靼-巴什基尔民族文化中心（Таң）主席R.瓦利耶夫（Р.Валиев）、“友谊”乌兹别克民族文化协会（Дустлик）副主席A.伊斯马图拉耶夫（А.Исматуллаев）获国家团结（Ел бірлігі）勋章。

工业、交通、建筑、农业等领域的劳动者获三级劳动荣耀（Еңбек Даңқы）勋章。

文化领域杰出代表Z.阿尔滕巴耶娃（З.Алтынбаева）、A.阿尔滕别克（Ә.Алтынбек）、N.日梅列涅茨卡娅（Н.Жмеренецкая）、B.卡日巴耶夫（Б.Қажыбаев）、知名企业家及社会活动家I.绍埃尔（И.Сауэр）等人获哈萨克斯坦功勋人物（Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері）称号。

诗人M.艾特科扎（М.Айтқожа）、作家G.卡贝舒雷（Ғ.Қабышұлы）获哈萨克斯坦人民作家（Қазақстанның халық жазушысы）称号；音乐、戏剧及电影领域杰出人士B.阿布迪尔马诺夫（Б.Әбділманов）、M.乌特凯肖娃（М.Өтекешова）、A.扎伊莫夫（А.Жайымов）、T.詹库尔（Т.Жанқұл）、Sh.詹内斯别科娃（Ш.Жанысбекова）、B.伊布拉耶夫（Б.Ибраев）、K.卡扎克巴耶娃（К.Қазақбаева）、R.马舒罗娃（Р.Машурова）获哈萨克斯坦人民艺术家（Қазақстанның халық әртісі）称号。

医疗及科学领域的部分代表获哈萨克斯坦功勋医生（Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері）及哈萨克斯坦功勋科技人物（Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері）称号。

因模范履行军事及职责、维护法治与国家安全、展现英勇与奉献精神，一批军人和执法人员获二级荣耀（Даңқ）勋章、一至三级勇士（Айбын）勋章、英勇（Ерлігі үшін）奖章及战斗英勇（Жауынгерлік ерлігі үшін）奖章。

值得一提的是，在“工人职业年”及共和国日前夕，138名劳动世家代表、近500名工业、交通、建筑、农业等领域的劳动者、约200名中小企业代表、130余名教育工作者与学者、100余名医务工作者，以及其他为国家发展作出贡献的公民获颁国家奖章。

【编译：木合塔尔·木拉提】