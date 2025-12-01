20:47, 01 12月 2025 | GMT +5
国家统计局公布11月通胀数据：月度上涨0.8%
（哈萨克国际通讯社讯）据国家统计局数据显示，2025年11月，哈萨克斯坦月度通胀率为0.8%。
食品方面，卷心菜价格下降2.5%，胡萝卜下降2%，甜菜下降1.4%，白砂糖下降1.3%，橙子下降1%，大米下降0.5%。与此同时，甜椒价格上涨5.2%，花椰菜上涨5.1%，柠檬和巧克力均上涨1.9%，小弯通粉上涨0.4%。
非食品类商品中，节能灯价格下降1.7%，非进口新车下降1.2%，铸铁锅下降0.8%。另一方面，智能手机涨幅达5.4%，洗衣机上涨2.5%，床上用品套装上涨0.5%。
在住房和公共服务领域，冷水费下降7.1%，污水处理费下降6.2%，集中供暖费用下降4.9%，电费下降2.7%。与此同时，外语培训价格上涨2.6%，食堂午餐上涨1.6%，首次医生问诊费用上涨0.7%。
按年计算，2025年11月通货膨胀率达12.4%。
从年度变化来看，西红柿价格下降8.1%，大米下降6.9%，甜椒下降1.2%。鸡蛋同比上涨3.9%，大蒜上涨3%。
非食品类方面，落地式晾衣架价格下降27.6%，冰柜下降14.6%，熨衣板下降12%。价格上涨的包括洗碗液（7.7%）、墙砖（6.2%）和电动滑板车（3.6%）。
与2024年11月相比，垃圾清运服务价格上涨8.5%，照片冲印上涨7.5%，游客医疗保险上涨4.4%。
居民消费价格指数（CPI）作为衡量通胀水平的主要指标，每月计算一次。统计覆盖508项商品和服务价格。
【编译：阿遥】