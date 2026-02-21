伊犁阿拉套国家公园成立30周年：雪豹数量增长近四倍，生态保育成效显著

伊犁阿拉套国家自然公园成立于1996年，初始占地面积164,450公顷，如今已扩展至200,160公顷。三十年间，这一国家级自然保护区面积增加了35,710公顷。

1996年至2025年期间，公园在1,637公顷土地上累计栽植501万株树苗。目前，园内设有7个临时苗圃，专门培育各类针叶及阔叶树种。

30年来，园内稀有及濒危动物种群数量显著增长：

• 雪豹：由最初的5—10只增加至39只； • 棕熊：由15—20只增加至85只； • 石貂：由100只增加至493只； • 金雕：由50只增加至97只。

目前，公园境内已建立两个遗传资源保护区。被列入《濒危物种红色名录》的塞威氏苹果克隆档案已得到妥善保存，遗传资源库的保护工作正稳步推进。

2024年，该公园在全国国家公园中首开先河，建立了首个in-vitro（离体培养）实验室，启动稀有、濒危及残遗植物的人工繁育工作。此外，公园正与植物学和植物引种研究所合作，执行一项为期5年的塞威氏苹果专项研究计划。

值得注意的是，公园的旅游吸引力也在大幅提升。1996年到访游客仅2.74万人次，而到2025年，这一数字已升至94.59万人次，增长34.5倍。与此同时，旅游线路从最初的8条增加到46条。根据规划，未来三年内还将增设30条全新旅游路线。

