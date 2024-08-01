国家元首致信祝贺哈国学生在国际化学奥林匹克竞赛中获胜

托卡耶夫总统在贺信中写道：

- 哈萨克斯坦代表团的成员们连续第三年在这一高水平、高规格的国际赛事中取得佳绩，是一件令人倍感欣慰的好事。今年，诸位赢得了两枚金牌，一枚银牌以及一枚铜牌，展现了自身极高的知识水平。通过这一成绩，你们也证明了，哈萨克斯坦的教育水平具备了国际竞争力，达到了国际先进水平。能够取得这样的成就，也离不开诸位的教师和家长长期以来的支持与鼓励。我相信，诸位凭借此番成绩，必然将在未来哈萨克斯坦的科学发展进程中成为重要的助推力，为国家的发展做出贡献。

国家元首向获奖的学子们致以最诚挚的祝贺，并祝福孩子们在未来的学业中继续征服新的高峰，取得更多更好的成绩。

根据此前报道，第56届国际化学奥林匹克竞赛（IChO-2024）日前在沙特阿拉伯圆满落幕，所有参赛的哈萨克斯坦学生均获得奖牌，其中两名学生荣获最高奖项。

国际化学奥林匹克竞赛被公认为全球最具权威的七大奥林匹克竞赛之一。今年，哈萨克斯坦代表队再创佳绩，连续第三年取得优异成绩。这些年轻的化学家们共获得了两枚金牌、一枚银牌和一枚铜牌，达到了100%的获奖率。

【编译：木合塔尔·木拉提】