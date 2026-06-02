国家元首指示加强阿拉套市社会基础设施建设

国家元首强调，旅游业是提升投资吸引力的重要因素。

- 根据总规划，截至2050年，该市人口可能超过200万。显然，如此巨大的增长将给社会基础设施和工程网络带来沉重负担。目前，阿拉套市新建的社会设施非常少。尽管如此，企业家们仍愿意投资建设此类基础设施。阿拉套市发展委员会和市政府应制定具体规则，明确投资回报的方式和期限。该文件应公平分配各项责任，并充分考虑所有挑战。-他说。

托卡耶夫在表示，城市美化工作应全面开展。

- 这是哈萨克斯坦所有城市的共同任务。引入特殊的管理制度、投资保护和发展必要的基础设施不能孤立地看待。所有这些领域都至关重要。例如，如果没有基本的基础设施，如果投资得不到保护，国际投资者就不会来这里。这是显而易见的。没有特殊的法律制度，我们就无法引入创新方法。事实上，阿拉套城项目的实施意味着建设一座生活质量和营商环境均达到全球最高标准的先进城市。-他说。

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总统强调，这是一项具有重大国家意义的任务，一项对我国具有战略意义的工作。

- 因此，我们必须勤勉、认真、高质量地工作。无需枯燥乏味的纸质报告。我们只需要一件事：切实的成果。一切必要的条件都在落实中。法律依据充分，资源充足。现在，一切都将直接取决于接下来各项任务能否及时、高质量地完成。每个部门都已明确各自的责任。我相信，我们齐心协力，一定能够成功完成这项大型项目。-总统说。

据此前报道，国家元首2日赴阿拉木图州进行工作视察，听取了阿拉套市发展规划和建设进展情况汇报。