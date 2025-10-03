突厥国家电影峰会：推动合拍项目 深化文化交流

本次会议汇聚了各国政府机构、国家电影中心、专家及电影制作人代表。与会者围绕电影领域的国家政策、国际联合制作与合作项目的前景，以及通过电影艺术深化文化交流的机遇等关键议题展开深入讨论。

峰会的首场专题讨论聚焦突厥语世界各国的电影政策。哈萨克斯坦国家电影支持中心董事长胡尔曼别克·朱玛哈利在发言中介绍了该中心近六年的系统性工作成果。他表示，在文化和信息部以及国家电影支持中心的支持下，共推动实施了119个电影项目，其中34部为青年导演的处女作。哈萨克斯坦影片已在300多个国际电影节上展映，并斩获177个奖项，充分展示了民族电影的质量提升与需求增长。

阿塞拜疆电影署副署长古尔班·普里莫夫就统一电影市场的前景作出报告；吉尔吉斯斯坦电影署国际关系部主任努尔古丽·莫勒多舍娃则介绍了吉尔吉斯斯坦电影业的发展战略。

第二场专题讨论则聚焦联合电影项目的支持与合拍机制。乌兹别克斯坦电影署署长舒赫拉特·里扎耶夫在发言中阐述了联合制作对民族电影推广的重要作用。土库曼斯坦“土库曼电影”协会副主席萨希萨利赫·拜拉莫夫强调了电影作为世代相传的精神遗产的价值。土耳其电影总局首席专家尼哈德·德吉尔门吉在总结性发言中探讨了土耳其电影业与突厥语世界各国进一步拓展合拍合作的可能性。

此次电影峰会为突厥语国家在电影领域的交流搭建了重要平台，确认了各方在加强合作、探索新型互动形式方面的共同愿景。

【编译：阿遥】