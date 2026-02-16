13:33, 16 二月 2026 | GMT +5
国家元首会见相扑力士耶尔森·巴勒塔胡勒 并授予二级“雪豹”勋章
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫日前会见了在相扑运动发源地日本取得卓越成绩的哈萨克斯坦相扑力士耶尔森·巴勒塔胡勒，并对其为国家赢得荣誉表示祝贺。
总统祝贺耶尔森·巴勒塔胡勒在去年举行的天皇杯相扑比赛中获得“前头”（Maegashira）称号，并凭借出色表现荣获象征顽强斗志的“敢斗奖”（Kanto-sho）特别奖。托卡耶夫指出，这一荣誉是运动员坚持不懈和辛勤付出的成果。
托卡耶夫总统还表示，越来越多的哈萨克斯坦青年在国外赛场上展示国家形象，国家高度重视人才培养和体育事业发展。
总统说：“在我访问日本期间，我看到从天皇到普通民众都认识并尊重您，这是极高的荣誉。尽管您身在日本，但始终为祖国赢得声誉，提升了哈萨克斯坦的国际形象。我对此深表感谢。”
耶尔森·巴勒塔胡勒对总统的接见和支持表示感谢，并表示计划与国内年轻运动员开展交流，分享自己的经验。
他说：“作为哈萨克斯坦公民，我们的目标是让拥有超过1.2亿人口的日本更加了解哈萨克斯坦。我们将继续为此努力。同时，我也祝贺我国运动员米哈伊尔·沙伊多罗夫在意大利冬季奥运会上夺得金牌，这不仅是他的荣誉，也是全体哈萨克斯坦人民的骄傲。”
会谈最后，托卡耶夫总统祝愿巴勒塔胡勒在未来国际比赛中继续取得优异成绩，为提升国家荣誉和加强哈萨克斯坦与日本之间的友谊作出新的贡献。
为表彰耶尔森·巴勒塔胡勒在体育领域作出的突出贡献，总统向其授予二级“雪豹”（Барыс）勋章。
【编译：木合塔尔·木拉提】