国家元首会见相扑力士耶尔森·巴勒塔胡勒 并授予二级“雪豹”勋章

总统祝贺耶尔森·巴勒塔胡勒在去年举行的天皇杯相扑比赛中获得“前头”（Maegashira）称号，并凭借出色表现荣获象征顽强斗志的“敢斗奖”（Kanto-sho）特别奖。托卡耶夫指出，这一荣誉是运动员坚持不懈和辛勤付出的成果。

托卡耶夫总统还表示，越来越多的哈萨克斯坦青年在国外赛场上展示国家形象，国家高度重视人才培养和体育事业发展。

总统说：“在我访问日本期间，我看到从天皇到普通民众都认识并尊重您，这是极高的荣誉。尽管您身在日本，但始终为祖国赢得声誉，提升了哈萨克斯坦的国际形象。我对此深表感谢。”

耶尔森·巴勒塔胡勒对总统的接见和支持表示感谢，并表示计划与国内年轻运动员开展交流，分享自己的经验。

他说：“作为哈萨克斯坦公民，我们的目标是让拥有超过1.2亿人口的日本更加了解哈萨克斯坦。我们将继续为此努力。同时，我也祝贺我国运动员米哈伊尔·沙伊多罗夫在意大利冬季奥运会上夺得金牌，这不仅是他的荣誉，也是全体哈萨克斯坦人民的骄傲。”

会谈最后，托卡耶夫总统祝愿巴勒塔胡勒在未来国际比赛中继续取得优异成绩，为提升国家荣誉和加强哈萨克斯坦与日本之间的友谊作出新的贡献。

为表彰耶尔森·巴勒塔胡勒在体育领域作出的突出贡献，总统向其授予二级“雪豹”（Барыс）勋章。

