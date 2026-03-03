国家元首接见内务部长 听取关于国内治安形势汇报

萨德诺夫介绍，今年前两个月，全国犯罪率同比下降8%，较去年同期减少约1300起。主要类别违法犯罪案件数量均有所下降，破案率进一步提升。

在打击网络诈骗方面，有关部门持续开展系统性工作。通过加强预防措施和深化与外国执法机关的协作，网络犯罪数量下降4%。

在打击有组织犯罪行动中，共有71人被追究刑事责任，11个犯罪团伙被取缔。

禁毒工作方面取得积极进展，执法机关捣毁5个制毒窝点，查获各类毒品881.5公斤，其中包括超过104公斤的合成毒品，有效阻止其流入非法市场。

会上还汇报了为维护街头治安和道路安全而广泛应用数字化解决方案、加强移民管控以及落实刑罚必然性的相关措施。

此外，与会各方特别关注旨在保护公民权益的立法举措。2025年通过了《预防违法行为法》，并对“代持人”（dropper）、跟踪骚扰（stalking）以及强迫婚姻行为引入刑事责任。

会议最后，国家元首就进一步巩固国内公共安全和法治秩序作出一系列具体指示。

【编译：木合塔尔·木拉提】