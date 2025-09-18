国家元首接见拳击世锦赛获奖哈萨克斯坦运动员

托卡耶夫总统祝贺哈萨克斯坦拳击运动员在世界锦标赛上取得辉煌胜利，并指出这对我们国家来说是历史性的事件，对我们的人民来说是巨大的喜悦。

- 哈萨克斯坦从68个国家中脱颖而出，夺得冠军。在这场世界大赛上，我们的国歌奏响了七次，我们的蓝旗升起了七次。我们所有人都与你们同在。当然，在汇聚最强拳手的全球赛场上取得突破并非易事。这一成功显然是多年辛勤付出和汗水换来的。我们的儿女到拳击的故乡，证明了他们是真正的实力派运动员。桑扎尔·塔什肯拜和马哈茂德·萨布尔汗都两度获得世界冠军。托热汗·萨布尔汗和艾别克·沃拉尔巴伊的精彩表现令世界惊叹。我国女子拳击运动员在世界大赛上展现了精湛的技艺。阿鲁阿·巴勒合别科娃、阿依达·阿布克耶娃和娜塔莉亚·博格达诺娃夺得金牌，登上领奖台。纳兹姆·克扎伊拜率先登台，为我国赢得了一枚银牌。维多利亚·格拉菲耶娃和叶尔达娜·塔利波娃获得铜牌。我向你们所有人表示诚挚的感谢。我还要向以海拉特·萨特詹诺夫、耶勒多斯·赛达林为首的教练员，以及其他专家表示诚挚的感谢。-总统说。

Фото: Ақорда

国家元首高度评价旅游和体育部，以及国家奥林匹克委员会所做的出色工作，尤其赞赏哈萨克斯坦拳击联合会所做的工作。

- 格斗运动对我们而言一直有着特殊的地位。其中，由著名拳击手绍赫尔·博勒贴克吾勒创立的哈萨克斯坦拳击运动有着悠久的历史。自上世纪中叶以来，我们的许多运动员都获得了世界认可。老一辈运动员的光辉历程在独立时期从未中断。哈萨克斯坦在夏季奥运会上获得的15枚金牌中，有7枚属于拳击运动员。我们相信，这种传承在未来将得到充分的延续。我们拥有充分的机会来实现这一目标。-他说。

托卡耶夫指出，国家为年轻人参与体育运动创造了条件，并特别重视改善基础设施。

- 少年健身房和俱乐部正在开放。农村地区正在建设现代化的体育中心。根据我的指示，国家体育大学将于今年开学。我们正在采取具体措施发展拳击运动。总的来说，我国在拳击运动方面潜力巨大，这一点也得到了世界体育界的认可。我们的运动员才华横溢，有很多世界冠军。因此，国家优先发展拳击运动，并持续对其进行监督。这方面的工作应该系统地开展。我们必须将拳击运动提升到国家级运动的水平。这是一项非常重要的任务。-他说。

总统表示，首届世界拳击联盟(World Boxing)拳击锦标赛的成绩是国家队全体成员共同努力的结果。拳手、教练员、经理、运动医生和领导们共同努力，才取得了今天的成就。

- 因此，我们不仅要向站在领奖台上的运动员致敬，还要向为这一重大胜利做出贡献的每一位公民致敬。考虑到拳击运动的高水平竞争，以及其现代化发展进程的出现，有必要吸引专业人才加入国家队的训练，并积极引入先进的创新解决方案。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统对著名运动员艮纳季·戈洛夫金为拳击重返奥运会项目所做的贡献表示感谢。

- 在世界大赛上捍卫国家荣誉，既是莫大的荣誉，也是重大的责任。你们的胜利激发了年轻人对体育的热情。可以说，我们的运动员正在为提高国民健康水平做出贡献。夺冠意味着提升国家声誉。运动员的荣耀就是全民的荣耀，他们的地位就是整个国家的地位。因此，我们应该为运动员的每一项成就感到自豪。作为一个国家，我们需要颂扬我们的冠军，高度赞扬他们的工作，并在社会上全面赞扬他们。这一切对于推广体育运动和建设健康社会都至关重要。国家永远支持你们。-总统说。

国家元首强调，作为一名世界知名的运动员肩负着重大责任，而年轻人则需要冠军的指引。因此，在言行举止、日常行为、举止和道德方面树立榜样至关重要。

- 年轻人需要被教导爱国、勤奋、博学、自律、有组织、富有同情心。我认为你们是我们国家最优秀的运动员，配得上冠军的称号。众所周知，在大型体育赛事中跻身顶尖并非易事。而保持这样的高度更是难上加难。因此，我们不能固步自封，在取得成就后松懈下来。我们面前的重大里程碑是洛杉矶的全球大赛。站在奥运会领奖台上是每个运动员的梦想。全体哈萨克斯坦人民相信你们，并充满希望。为了不辜负国家的信任，我们必须立即开始准备。我认为国家队的这场胜利是迈向奥林匹斯山巅的重要一步。-托卡耶夫说。

最后，总统向多位运动员和教练员颁发了国家奖章和总统表彰。

【编译：小穆】