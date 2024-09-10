托卡耶夫总统：国家将继续全方位支持农业项目实施

库斯塔奈州州长库马尔·阿克萨卡洛夫向托卡耶夫总统汇报了当地农业发展的现状和未来规划。

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据阿克萨卡洛夫介绍，今年库斯塔奈州农民共种植了500万公顷粮食作物。为提高农业生产力，州政府采取了一系列措施，包括增加优质种子的使用率、提升矿物肥料的施用量，并更新了农业机械和拖拉机车队。

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此外，阿克萨卡洛夫还向托卡耶夫总统介绍了发展畜牧业、养禽业和促进农产品深加工相关项目实施进展。未来三年，库斯塔奈州计划吸引投资建设14个商品奶牛场，44个畜牧业综合体和2个大型养禽场。这些项目的实施将使该州牛奶和肉类的产量增加1.4倍，家禽肉的产量则将增加5倍。同时，通过一系列投资项目的实施，三年内库斯塔奈州农产品的深加工比例将提升至70%。

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托卡耶夫实地考察了纳德日金卡有限责任公司粮田，并与当地农工代表进行了深入交谈。

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托卡耶夫指出，及时完成收割、提高劳动生产率、引进农业新技术以及合理利用农用地对提高农业效益至关重要。他还强调，国家将继续为国内农民提供支持，确保各类农业项目能够顺利实施。

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【编译：阿遥】