穆赫塔尔·阿乌埃佐夫哈萨克国家话剧院迎来建院100周年

1926年，该剧院以穆赫塔尔·阿乌埃佐夫创作的剧作《恩丽克—凯别克》完成首演，由此正式开启了哈萨克职业戏剧艺术的发展历程。一个世纪之后，这一源自民族文化根基的舞台传统依然延续，其历史与现实意义愈加凸显。

Фото: auezov-theatre.kz

政府副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃向剧院致以祝贺。她在贺辞中表示：

—衷心祝贺穆赫塔尔·阿乌埃佐夫哈萨克国家话剧院建院100周年。这不仅是一百年服务舞台、观众与民族文化的历程，更是一百年艺术传承的见证。剧院最宝贵的财富是人民，是由一代代杰出演员和导演共同奠定的艺术传统，也包括今天这支既坚守经典、又能与当代观众展开对话的创作团队。祝愿剧院灵感常在、佳作不断、座无虚席。

在周年纪念日当天，剧院再次上演了经典剧目《恩丽克—凯别克》，以此向哈萨克民族戏剧的源头致敬，彰显舞台艺术薪火相传的生命力。

Фото: auezov-theatre.kz

自成立以来，作为哈萨克斯坦首个专业话剧团体，该剧院始终致力于通过戏剧艺术呈现民族价值观、高尚的道德理想以及社会精神坐标。

在这里诞生了《恩丽克—凯别克》《阿拜》《英雄柯布兰德》《黑眼睛》《阿依曼·巧丽盼》等一系列奠定哈萨克戏剧流派基础的重要作品。

剧院所积淀的创作遗产，既是民族精神的镜像，也是一部反映哈萨克民族历史、性格与精神世界的艺术编年史。赛尔凯·阔扎姆库洛夫、哈力别克·库阿尼什巴耶夫、耶鲁拜·沃姆尔扎阔夫、卡潘·巴德若夫、库尔曼别克·詹达尔别阔夫、伊萨·巴伊扎阔夫、阿姆列·哈邵巴耶夫以及哈吉穆坎·穆奈特帕索夫等大师，正是这座百年舞台的奠基者，其名字已镌刻在民族艺术史册之中。

Фото: Александр Павский/kazinform

如今，穆赫塔尔·阿乌埃佐夫哈萨克国家话剧院已形成一支成熟而富有创造力的专业团队，每一场演出都力求以高水准的艺术表达，持续与观众展开深度对话。

【编译：阿遥】