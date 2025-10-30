中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    15:42, 30 10月 2025 | GMT +5

    特朗普声称美国将恢复核武试验

    哈萨克国际通讯社讯）据BBC报道，美国总统唐纳德·特朗普呼吁美国军方领导人恢复核武器试验，以跟上俄罗斯和中国等其他国家的步伐。

    Дональд Трамп
    Фото: видеодан кадр

    “鉴于其他国家的试验计划，我已指示战争部门以平等的基础开始测试我们的核武器。”他在社交媒体上写道，时间正值他在韩国与中国国家主席习近平会面之前。

    特朗普表示，美国拥有比任何其他国家都多的核武器，俄罗斯位居第二，中国则“远远落后”。美国自1992年以来便未进行过核武器试验。

    就在几天前，特朗普谴责俄罗斯测试一枚据称具有无限射程的核动力导弹。

    特朗普周四（10月30日）早上的贴文承认核武器具有“巨大的毁灭性力量”，但表示他“别无选择”，在第一任期时只能更新并翻新美国的核武库。

    他还表示，中国的核计划“在五年内将赶上美国”。

    该贴文未具体说明试验将如何进行，但表示“程序将立即开始”。

    这标志着美国长期政策的明显逆转。美国上一次核武器试验是在1992年，当时共和党籍前总统布什在冷战结束后宣布暂停试验。

    特朗普的贴文发布于习近平抵达韩国之前，这是两人自2019年以来首次面对面会晤。贴文出现在他搭乘“海军陆战队一号”直升机前往金海国际机场与习近平会面的途中。

    美国上一次核爆试验是在1992年9月23日，地点位于美国西部内华达州的一处地下设施。

    据洛斯阿拉莫斯国家实验室表示，该项代号为“分割者”（Divider）的计划，是美国进行的第1,054次核武器试验。该实验室在研发世界首枚原子弹的过程中扮演了关键角色。

    距离拉斯维加斯约65英里（105公里）的内华达试验场至今仍由美国政府运营。

    标签:
    中国 国际 美国 俄罗斯
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    正在阅读