特朗普声称美国将恢复核武试验

“鉴于其他国家的试验计划，我已指示战争部门以平等的基础开始测试我们的核武器。”他在社交媒体上写道，时间正值他在韩国与中国国家主席习近平会面之前。

特朗普表示，美国拥有比任何其他国家都多的核武器，俄罗斯位居第二，中国则“远远落后”。美国自1992年以来便未进行过核武器试验。

就在几天前，特朗普谴责俄罗斯测试一枚据称具有无限射程的核动力导弹。

特朗普周四（10月30日）早上的贴文承认核武器具有“巨大的毁灭性力量”，但表示他“别无选择”，在第一任期时只能更新并翻新美国的核武库。

他还表示，中国的核计划“在五年内将赶上美国”。

该贴文未具体说明试验将如何进行，但表示“程序将立即开始”。

这标志着美国长期政策的明显逆转。美国上一次核武器试验是在1992年，当时共和党籍前总统布什在冷战结束后宣布暂停试验。

特朗普的贴文发布于习近平抵达韩国之前，这是两人自2019年以来首次面对面会晤。贴文出现在他搭乘“海军陆战队一号”直升机前往金海国际机场与习近平会面的途中。

美国上一次核爆试验是在1992年9月23日，地点位于美国西部内华达州的一处地下设施。

据洛斯阿拉莫斯国家实验室表示，该项代号为“分割者”（Divider）的计划，是美国进行的第1,054次核武器试验。该实验室在研发世界首枚原子弹的过程中扮演了关键角色。

距离拉斯维加斯约65英里（105公里）的内华达试验场至今仍由美国政府运营。