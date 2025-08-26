约旦国王即将访哈 两国经贸与投资合作迈上新台阶

高层会晤与议程

在阿斯塔纳，国王阿卜杜拉二世将与托卡耶夫总统举行会谈。

访问的主要目标是加强全面伙伴关系，拓展政治对话，并将2025年2月总统访约期间达成的共识落实为具体项目。

Фото: Акорда

双方将在会谈中重点讨论贸易经济合作、投资、能源、农业与粮食安全、制药、信息技术与数字化、交通物流、旅游，以及人文与教育等领域的议题。与此同时，还将探讨国际与地区安全问题，包括中东局势的调解及在国际组织框架下的协作。

商业论坛与企业参与

访问期间的重要活动之一是哈约商业论坛，预计将有约300名企业家和投资者出席。两国元首也将出席论坛并发表讲话。

Фото: Ақорда

延续2月达成的协议

托卡耶夫总统今年2月对约旦的访问为本次会晤奠定了基础。当时双方达成共识，扩大经贸合作，改善贸易与投资条件，并启动一系列联合项目。

约旦驻哈萨克斯坦大使馆指出，当时的协议已逐步转化为实际举措。

联合项目稳步推进

在农业领域，哈萨克斯坦农业部与约旦工业和贸易部成立了联合工作组，探讨哈国小麦出口事宜，并将哈粮公司（Prodkorporaciya）作为主要供应商。

此外，约旦Aljazeera Agricultural 公司正与哈国农业部准备签署在哈萨克斯坦建设种禽养殖厂的谅解备忘录。

在制药与医疗领域，约旦 Sana Pharma 及其他企业表现出进入哈萨克斯坦市场的兴趣。同时，Sana Farm 与哈国 Inkar Group 计划签署药品分销协议；DadVet 与 KazbioPharm 则在兽用疫苗生产与出口方面达成合作。

在数字化与教育领域，阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）与 King Hussein Business Park，以及阿斯塔纳IT大学与 Hussein Technical University 已签署相关备忘录，首批约旦学生已在阿斯塔纳开始学习。同时，国家信息技术股份公司与约旦 ICT Intaj 协会的合作也在推进中。

在能源方面，哈国能源部与约旦原子能委员会签署了和平利用核能合作备忘录。

在建设与投资方面，哈国 BI 建筑公司正与约旦安曼远景投资与发展公司 (AVID) 以及约旦安全投资基金准备签署合作协议，项目将聚焦基础设施与城市环境建设。

直航计划助力旅游合作

开通哈约直航航班同样是双方的优先事项之一。

Фото: Ақорда

据哈萨克斯坦外交部消息，相关法律框架已准备就绪。计划于2026年6月开通阿曼－阿斯塔纳直航，每周两班。

约旦方面已确认将在初期对航班进行补贴。

外界期待与前景

专家认为，阿卜杜拉二世国王此次访哈不仅将再次确认两国关系的全面性，还将为能源、农业、制药、数字化和旅游等领域的具体合作项目注入动力。

此外，直航开通和核能合作有望开启两国合作的新阶段。

【编译：达娜】