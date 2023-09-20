哈国或将更注重支持国产设备 减少补贴进口农机

据哈萨克斯坦阿塔梅肯（Atameken）企业家协会农工综合体与食品工业部门主任叶尔肯·纳乌尔兹别科夫透露，哈工业部门计划承担批准优先农业机械和设备清单的职能，并批准制定此类清单的规则。

专家认为，工业和建设部在获得新的职能后，将更加注重支持哈萨克斯坦农机组装厂的发展，并因此对进口农机产品做出一定的限制。

目前，哈萨克斯坦工业和建设部正在在规范性法案公开讨论门户网站就新的规定权限进行讨论。

同时，根据哈萨克斯坦相关法规，农业部也有权确定优先农业机械清单。

预测相关部门完成改组后，或将限制对进口农业机械的补贴，以便将优先权留给哈萨克斯坦组装的国产农机。

农业机械设备领域的专家指出，哈萨克斯坦国产农业机械设备在技术上存在落后于进口设备的情况。

叶尔肯·纳乌尔兹别科夫表示，授权工业部门制定和批准优先农业机械设备清单的标准，可能对农业生产者在购买未列入清单的农业机械设备时获得补贴产生不利影响。

此前，哈萨克斯坦政府宣布计划减少对购买进口农业机械的补贴，从而进一步支持国内农业机械制造业。

【编译：木合塔尔·木拉提】