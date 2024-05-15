国际家庭日：幸福稳固的家庭是国家长久繁荣的基础

对于哈萨克斯坦人而言，家庭是人生中发挥着重要影响力的社会单元。稳固和幸福的家庭，是整个社会、国家实现长久稳定发展和繁荣的基础。

哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫曾指出：

- 在全面弘扬勤奋的、求知的、具有共情力的“诚实的公民”价值观，促进形成全民族新素质方面，家庭的贡献和影响力是不可估量的。改善每个家庭的福祉，是我们创建公正哈萨克斯坦的首要任务之一。

在国际家庭日之际，哈萨克斯坦共和国文化和信息部开始了一年一度的“和睦之家”全国评选大赛的报名。

“和睦之家”大赛旨在弘扬人道主义精神，提升家庭地位和价值观。

文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃在致全国人民的国际家庭日贺词中说：

- 今天，全世界都在庆祝国际家庭日。联合国大会31年前设立这个节日，旨在宣传家庭在社会中的作用和重要性。当然，每个人的一生都是从家庭开始的，家庭是其童年和人格形成之路的起点与过程的主要承载单位。毫无疑问的，家庭应当是一个充满爱、尊重和团结的港湾。没有家庭，一个人是无法生存的。家庭对于哈萨克斯坦人民来说有着特殊的地位，是生命、文化、世代传承的基本价值观的守护者。最重要的是，家庭是我们所有人稳定和发展的基础。

值得一提的是，联合国宣布今年的国际家庭日主题为《家庭与气候变化》。联合国表示，由于家庭是习得行为规范和价值观的场所，通过适当开展气候行动和可持续生活教育，家庭可以让这些价值观代代相传。

【编译：木合塔尔·木拉提】