国家元首：是时候用“哈国制造”来更新国内农业设备了

期间，总统听取了关于这家轮式农业机械和通用机械行业备件生产企业的相关情况。

当前该企业拥有 700 名员工，工厂每年可生产约 250 000 套零件。

自今年年初以来，该工厂已生产了近 1000 台拖拉机和 300 台联合收割机。

今年该本地化中心已收到为 CLAAS 拖拉机和联合收割机生产大量备件的订单。此外，还将与国际领先的悬挂式和牵引式机械生产商AMAZONE 达成合作。

今年，该工厂还将启动种子播种和喷洒装置的生产。

Фото: Ақорда

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此外，该中心已开始与起亚公司开展合作，为即将于2025年投产的起亚库斯塔奈汽车制造厂生产零部件。

参观访问期间，托卡耶夫总统与工厂员工代表举行了会晤。

员工代表们对托卡耶夫总统不久前在国情咨文中关于提升工人待遇和地位的倡议予以了高度评价。

托卡耶夫总统在与工人们对话时表示，提升制造业的本地化水平，培养高素质的本地专业人才，为国家农业发展供应具有高新技术水平的农业机械设备非常重要。

- 现阶段我国存在大量亟待更新的机械设备。据一些专家称，这一比例达到了80%。现在是时候用哈萨克斯坦生产的设备，来替换这些老旧装备了。令人欣慰的是，许多在大学接受过职业教育的年轻人，正在不断地参加工作。- 托卡耶夫总统说。

工厂职工们代表机械制造业工人，向托卡耶夫总统一直以来对该行业的支持表示了感谢。

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【编译：木合塔尔·木拉提】