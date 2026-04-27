哈萨克斯坦国家银行：将继续扩大银行对企业融资规模

国家银行指出，正与哈萨克斯坦金融市场监管和发展署及政府协同推进相关工作，持续扩大对实体经济领域的信贷投放，其中重点包括中小企业融资。

据介绍，哈萨克斯坦此前已出台一系列财政激励措施。其中，对银行利润实施差别化企业所得税税率制度。自2026年起，银行因企业贷款业务取得的收入适用20%税率，其他业务收入适用25%税率。

此外，当局还引入银行持有国家证券收益征税机制，旨在缩小信贷业务与投资业务之间的税收差异，引导银行更多资金流向实体经济融资领域。

国家银行表示，监管部门还推出新的审慎监管措施，在银行向中小企业项目发放贷款，以及参与大型项目银团融资时，降低资本占用压力，为扩大融资创造条件。

另据介绍，政府已于2025年设立两只担保基金，使缺乏抵押物的借款人也能够获得银行贷款支持。

国家银行指出，相关举措旨在进一步提升银行参与实体经济融资积极性，并提高资本使用效率。未来，国家银行将继续与政府及监管机构合作，持续推进银行信贷规模扩大。

【编译：达娜】