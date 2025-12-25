国家元首视察江布尔州医药企业 强调发展本土医药工业

该公司主要从事医疗器械及药品的研发与生产。视察期间，总统深入主要生产车间，详细了解医疗制剂及各类成品药的生产流程。

据介绍，“埃米尔与D”公司具备生产多种用于诊断社会重大疾病的快速检测试剂盒的能力，产品线涵盖乙型和丙型肝炎、艾滋病病毒（HIV）、心肌梗死，以及毒品和精神类物质的快速检测。目前，公司医疗器械产品目录超过200种，在岗员工94人。

随后，国家元首听取了关于“Super-pharm”制药公司运营情况的汇报。该公司是哈萨克斯坦医疗器械生产领域的领军企业之一，现有员工600余人。

值得关注的是，该公司满足了国内市场约30%的一次性医疗耗材需求，产品包括各类手术及操作套装、全系列医用口罩、一次性防护服、卫生防疫用品，以及医用注射器、输液器、输血器等关键医疗物资。

视察期间，托卡耶夫特别指出，发展本土医药工业对于降低进口依赖、巩固国家医疗卫生体系，具有至关重要的战略意义。

【编译：阿遥】