哈萨克斯坦与意大利总统互授最高国家勋章 共谱友好新篇

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，向塞尔焦·马塔雷拉颁授一级“友谊”勋章，是对其为加强哈萨克斯坦与意大利友好合作所作突出贡献的肯定，也是哈萨克斯坦人民对意大利人民的深厚情谊和诚挚敬意的体现。

Фото: Акорда

他高度评价马塔雷拉作为深受人民支持的领袖和国际知名政治家。

“您为意大利的繁荣发展作出了巨大贡献。如今，意大利在各领域取得了显著成就，已跻身世界领先国家之列。贵国在经济、创新技术、生态和绿色能源领域推出了前沿项目。意大利悠久的历史和独特文化遗产是全人类的宝贵财富。贵国在维护地区和全球安全方面发挥了重要作用，积极参与解决国际问题。这是您审慎政策的成果。我相信，在您的领导下，意大利将继续攀登新的高峰。”托卡耶夫说道。

Фото: Акорда

他还特别提到，马塔雷拉为推动两国关系发展作出了不可估量的贡献。

“我们的政治对话保持高水平，贸易经济和文化人道联系蓬勃发展。我们在多边机制下建立了密切合作。我高度赞赏您在这方面的努力。凭借我们的共同努力，两国人民友谊将不断加深。今天的会谈与协议将进一步巩固我们的战略伙伴关系。我们愿为此携手努力。”总统补充道。

Фото: Ақорда

塞尔焦·马塔雷拉向哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫颁授意大利最高荣誉——“意大利共和国功勋”勋章。

“这一崇高荣誉仅授予为加强意大利与友好国家关系作出贡献的国家领导人。我们高度评价您为维护全球秩序和促进和平所做的努力，以及为推动意大利与哈萨克斯坦合作持续付出的贡献。这一勋章是对您为意大利共和国所作贡献的肯定。”马塔雷拉表示。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对获颁意大利最高国家勋章表示荣幸，并向马塔雷拉表达了衷心感谢。

【编译：木合塔尔·木拉提】