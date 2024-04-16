国家元首与北哈州受灾民众交谈 承诺全力帮助灾民

在与民众交谈时，托卡耶夫总统表示，国家将采取一切必要措施帮助受灾民众。目前，政府已开始向所有受灾民众发放一次性补助金。待评估委员会评估完毕后，政府将向受灾民众发放财产损失补偿金。对于无法修复的房屋，政府将为灾民建设新房并提供必要的基础设施。此外，政府还将为受灾民众提供贷款和信贷延期服务。

Фото: 总统府

国家元首强调，政府将尽最大努力帮助灾民恢复正常生活。

-我们正处于艰难时期。这是一场全国性的灾难。但另一方面，积极的迹象已经显现，洪水正在逐渐退去。我认为未来10天将是最关键的时期。我们已开始着手重建工作。我此前也说过，政府不会让任何公民陷入困境，将补偿洪灾造成的所有损失。每个公民、每个家庭都将得到政府的关怀。这是我们当前的首要任务。-他说。

托卡耶夫总统表示，鉴于国内部分地区汛情严峻，为节约财政支出，他已指示政府、中央国家机关和地方行政机关停止建设形象工程和举办其他大型活动。

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-为节约财政资金，我已取消一场大型国际论坛。我们亦将压缩世界游牧民族运动会开支。取消这一重要赛事已经不可能了，但预算将大幅缩减。此外，参加东京世博会的预算也将缩减。-他说。

托卡耶夫强调，所有国家机关都必须从这次洪灾中吸取教训。

-我们缺乏此类灾害的预警系统和相关专家。接下来，我们将加大水利技术人员培训。-国家元首说。

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【编译：阿遥】