国家元首在第80届联合国大会高级别一般性辩论上的讲话

尊敬的主席！

尊敬的秘书长！

尊敬的各位代表！

八十年来，联合国一直在应对人类所面临的全球性挑战中发挥着主导作用。

在此期间，联合国倡导并推动了我们在集体安全、核不扩散、维护和平、繁荣、减贫、可持续发展和保护人权方面的共同努力。

然而，我们必须直面现实：世界已经发生了根本性变化。遗憾的是，很难说这种变化是朝着积极的方向发展。

正因如此，全球数以百万计的人民对联合国寄予厚望。

今天的历史性会议是重申各国对联合国这一普遍且无可替代的组织之基本原则和目标忠诚度的重要契机。

然而，我们不能忽视，多边机构正面临信任危机。

公然违反国际法已经成为“新常态”。这不仅破坏了全球稳定，也削弱了人民、政治领导人和国家之间的相互信任。

在这个动荡不安的时代，我们必须共同努力，加强联合国，使其能够适应瞬息万变的世界。

相互理解与合作的精神必须战胜挑起冲突的火焰。

各国领导人肩负着追求和平的责任。

当代领导人没有不作为的权利，因为其后果将由下一代来承担。

在此，我要强调，全面改革联合国已不再是无休止的讨论话题，而是一种真正的战略需要。

我们需要组建一支专业而有担当的团队，制定并毫不拖延地推动具体改革方案。

联合国必须能够应对当今的挑战和未来的任务。

这种大胆的改革行动，应当从改革安理会开始。

安理会应轮流吸纳来自亚洲、非洲和拉丁美洲主要国家的代表。

此外，哈萨克斯坦认为，负责任的中等强国在联合国安理会中的声音应该被更清晰地听到。

事实上，中等强国已经在国际关系中发挥着积极作用。它们有助于维持平衡和增进互信。

当大国无法团结一致，或在应对威胁全人类的紧迫问题上表现乏力时，这些国家会在联合国框架内发挥调解作用。

为了提升联合国在21世纪的声誉，成员国必须采取具体行动来巩固和平与安全。

否则，联合国将永远疲于应对问题的后果，而问题的根源却不断积累。

我们可以从今天开始这个进程。为此，我们必须再次重申对《联合国宪章》的承诺。

主权、领土完整以及通过和平手段解决争端的所有原则都必须得到严格遵守。按需解释《联合国宪章》只会损害该组织的声誉。

世界迫切需要一种建立在信任、透明和共同责任基础上的新共识。

例如，《宪章》中自二战遗留下来的“敌国”条款，已被国际社会大多数成员视为过时。因此，是时候讨论修订《宪章》了。

目前，我们面临着令人担忧的局势：限制军备的条约未能得到遵守，这意味着战略稳定正在瓦解。

2024年，全球军费开支达到创纪录的2.7万亿美元。而全球暴力的代价也接近20万亿美元。

因此，重建世界安全架构应成为国际社会的当务之急。

哈萨克斯坦支持大幅降低核武器使用的风险，恢复核大国之间的高级别对话，并认为必须努力重振多边行动。

从广义上讲，我们应该致力于根除“好战”心态。这是可以实现的。关键是要密切关注各国在和平道路上投入了多少资金。

哈萨克斯坦愿意就核裁军和不扩散大规模杀伤性武器问题展开新的对话。我们可以通过非正式交流来加强《不扩散核武器条约》，并推动《全面禁止核试验条约》的实施。同时，我们呼吁落实此前提出的建立国际生物安全机构的建议。

哈萨克斯坦对乌克兰危机深感忧虑。这场危机给平民带来了巨大伤害，破坏了全球信任，削弱了国际安全。

然而，为了结束这场冲突，双方和国际社会必须继续进行外交努力，两国应展现出符合其长远利益的政治灵活性。

解决领土争端从来都不是一件容易的事。这需要双方为了后代的福祉，展现最大限度的克制和责任感。

仇恨心理会让冲突各方无法达成和解，最终导致双方都走向毁灭。

加沙的人道主义危机规模令人震惊。我们不能对此袖手旁观。

这场冲突有着极其复杂的历史根源，我们不能忽视其根本原因。

哈萨克斯坦呼吁立即停止军事行动，充分保护平民，并确保人道主义援助在国际人道法框架下畅通无阻地抵达。

我们支持基于两国和平共处的解决方案，并承认联合国在其中的主导作用。

哈萨克斯坦支持旨在实现中东和平的阿拉伯和平倡议、《纽约宣言》以及《亚伯拉罕协议》等外交提议。

这些文件证明，只要有领导力和政治意愿，任何长期冲突都能化解为合作与共同利益。

我们也欢迎在美国总统斡旋下，阿塞拜疆与亚美尼亚关系实现正常化。

这表明，通过外交和明智的决策，长期冲突是可以解决的。

哈萨克斯坦秉持这一原则，认为诉诸外交优于加剧冲突，开展对话优于使用武力。

面对当前的地缘政治紧张局势，一些政客声称“文明冲突不可避免”。

然而，这种不和并非命中注定，而是他们的政治选择。

科学、医学、体育、宗教和文化等全球财富，不应成为地缘政治分裂的工具或受到制裁的理由。这些人类崇高价值观把我们团结在人道主义理念之下。

当政治家发表不负责任的言论，或者为了自己的政治利益而曲解宗教和存在时，信任就会受损，寻求和平的意愿就会减弱。

事实上，政治领导力并不是相互猜疑和傲慢，而在于相互理解与尊重。

支撑世界的宽容和理性，必须以法治为基础。

尊敬的各位同仁！

我们正在目睹投资流中的分化日益加剧，政治单边主义也愈发明显。

因此，去年全球外国直接投资减少到1.5万亿美元。

哈萨克斯坦坚定致力于扩大投资领域的国际合作。自独立以来，我们已吸引超过4000亿美元海外投资。

我们将一如既往地遵循开放市场原则，这仍是我们的核心国策。

哈萨克斯坦地处欧亚大陆腹地，作为连接亚洲和欧洲的物流枢纽，承担着80%的陆上货物运输量，发挥着关键作用。

我们正在向交通运输基础设施投资数百亿美元，其中包括“一带一路”倡议、“南北走廊”和“跨里海运输线路”。

哈萨克斯坦将继续发展区域供应链，这是新兴全球交通系统的核心。我们计划到2029年新建5000公里铁路。

哈萨克斯坦把落实可持续发展目标作为国家优先事项之一，并在国家规划和预算编制中加以体现。

在联合国秘书长和成员国的支持下，联合国中亚及阿富汗可持续发展目标区域中心已在阿拉木图成立。

如今，中亚地区的团结与互信焕然一新，正成为国际和平与发展的积极参与者。

“中亚五国”合作正在不断加强，事实证明，睦邻关系既有利于发展，也有利于安全。

我们的地区还与主要伙伴国开展了“中亚+”对话机制。

哈萨克斯坦认为，阿富汗的包容性发展是确保该地区长期和平与稳定的关键。

我们将继续向阿富汗人民提供人道主义援助，并在贸易、粮食安全、基础设施和交通运输领域保持合作。

尊敬的各位代表！

去年是人类历史上最热的一年。在此值得一提的是，中亚地区的气温升幅是全球平均水平的两倍。

阿拉套山冰川正在迅速融化，这威胁着数百万人口的用水和粮食安全。

哈萨克斯坦从咸海悲剧中吸取了教训。通过系统性行动和国际合作，我们成功地保住了北咸海。

作为拯救咸海国际基金会的轮值主席国，哈萨克斯坦将继续在这一重要方向上积极工作。

然而，里海水位正在不断下降。这已不再是区域性问题，而是敲响了全球警钟。

因此，我们呼吁区域伙伴和国际社会共同采取紧急措施，保护里海的水资源。

去年，哈萨克斯坦与法国、沙特阿拉伯和世界银行共同举办了“一水峰会”。

为了避免未来水资源短缺，我们需要更紧密的协调、投资和可持续的解决方案。

为推动这一议程，哈萨克斯坦将与联合国及其他国际机构合作，于明年4月在阿斯塔纳举办区域生态峰会。

作为环境保护承诺的一部分，“清洁哈萨克斯坦”全民行动正在全国范围内实施。这项行动吸引了数百万志愿者参与清洁、垃圾回收和环保教育。

在哈萨克斯坦的倡议下，联合国宣布2026年为“可持续发展志愿者国际年”。我们呼吁所有联合国成员国支持并合作开展这一重要倡议。

在此，我提议大会通过决议，将4月22日定为“国际地球绿化日”。

亲爱的各位朋友！

哈萨克斯坦不仅把人工智能视为一项技术进步，更把它视为推动人类发展的重大成就。

然而，人工智能的发展也带来风险，特别是它可能加剧技术、经济和地缘政治不平等。同时，我们必须确保伦理规范不会落后于这一演变。

公平、责任和人权保护等问题必须得到迅速而明确的解决。

这需要集体努力，以确保每个国家都能从人工智能的优势中受益。

哈萨克斯坦支持在联合国框架下启动人工智能治理的全球对话。

我们准备积极参与这一平台的工作，以确保人工智能领域的安全、包容性和以人为本得到充分考虑。

在哈萨克斯坦，人工智能将融入经济和公共服务的所有领域。目前，正在为其实施创建基础架构。我们的年轻专家已准备好实现这一目标。

我们的战略目标是在三年内把哈萨克斯坦建设成为一个全面数字化的国家。

实现全面数字化和推动人工智能广泛应用，已成为我们的国家首要任务之一。

电子政务是我们发展战略的核心要素，约90%的公共服务以数字化形式提供。

最近，哈萨克斯坦启动了国家超级计算机中心。

然而，人工智能和自动化可能导致许多国家工作岗位减少。因此，数字进步必须与职业教育同步进行。

我们认为，提高就业率和提升职业技能的地位至关重要。

女士们、先生们！

在全球不稳定的背景下，我们正在坚定推进旨在建设“公正哈萨克斯坦”的现代化政策。

在过去三年里，我们地区实施了前所未有的政治和经济改革。

通过全民公投，我们引入了总统七年一任的任期制度。这加强了问责制，符合民主原则。

我们秉持“强有力的总统—有影响力的议会—负责任的政府”的施政方针。

以国家现代化为指导方针，我们正积极讨论就建立一院制议会举行全民公投。其目标是不断完善政治体制，使其更加透明和高效，以满足社会需求。

这些改革的核心原则是：法律和秩序高于一切。

我们相信，只有建立在理性和法治基础上的治理体系，才能确保社会秩序并保护公民权利。这将为国际投资、贸易关系和国家快速发展创造有利条件。

保护守法公民的利益，是我们基于公平、问责和相互尊重的主要优先事项之一。

哈萨克斯坦经济持续稳步发展。预计今年经济增长将超过6%，这进一步印证了我们地区最大经济体的稳定性。

然而，我们不能满足于这些成就。我们将继续致力于长期发展。

哈萨克斯坦的能源战略基于四大支柱：石油天然气、煤炭、铀以及关键矿产。这些宝贵的资源可以成为可靠能源合作的基础。

拥有煤炭等巨大能源资源的国家，可能不会轻易接受气候变化和“绿色”议程，因为如今，借助先进技术，煤炭可以得到清洁利用。

因此，我们承诺在35年内实现国家脱碳。仅靠可再生能源无法解决所有能源问题。

农业是我们的主要产业之一，在全球市场中具有巨大潜力。

哈萨克斯坦谷物出口潜力为1200万吨，这覆盖了大部分国际市场，并通过改善交通连接为扩大贸易开辟了新机遇。

我们将继续与所有主要国际伙伴以及地区国家合作，以进一步实现对外贸易的多元化，并确保其包容性和可持续性。

深化国内治理改革与支持全球治理，是我们坚定不移的方向。

哈萨克斯坦将继续扮演调解者和和平缔造者的角色。我们的选择是：平衡而非霸权，合作而非分裂，和平而非战争。

我们愿与国际社会一道，再次确认联合国是和平、正义与合作的灯塔。

谢谢！

