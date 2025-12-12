国家元首在阿什哈巴德峰会发表重磅演讲：呼吁联合国全面改革，建立全球水组织

托卡耶夫总统想土库曼民族领袖古尔班古力·别尔德穆哈梅多夫及总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫致以土库曼斯坦永久中立30周年的祝贺，并指出土库曼斯坦政治立场为整个欧亚大陆稳定与可持续发展作出重大贡献。

总统强调，论坛提出的倡议为21世纪中立地位赋予全新视角。

托卡耶夫总统表示，土库曼斯坦的中立外交立场与土库曼人民千年文化传统及精神价值高度契合。

“土库曼古典文学奠基人、东方杰出思想家马克图姆库利·弗拉基写道：‘和平让国家繁荣，正义增强信任。’这位伟大智者对世界的深刻洞见，在当今风云变幻的国际形势下尤为切合实际。”托卡耶夫总统说。

总统特别肯定土库曼斯坦倡议联合国大会通过的“阿什哈巴德国际和平与信任年”决议，其全球意义重大。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦支持这一重要决议，和平与和解是哈萨克斯坦外交战略的基石。

“尽管个别冲突得到解决，但全球形势仍日益紧张。人类迫切需要相互信任、宽容及可持续发展的和平与合作基础。同时，一些可疑规则抬头，国际法弱化，多边机制——尤其是联合国——的权威与效能下降，这令人遗憾。没有恢复战略平衡，就无法建立公正的世界秩序。因此，国际稳定与安全往往停留在口号层面，仅在多边论坛决议及谈判中作为美好愿望出现。为此，哈萨克斯坦支持对联合国进行全面改革，包括扩大安理会规模、加强大会作用。我在大会第80届会议上提出组建工作组，制定联合国系统改革具体建议。”总统说。

托卡耶夫总统认为，联合国成员国应启动广泛对话，大国需展现政治意愿。

总统表示，哈萨克斯坦支持土库曼斯坦总统提出的联合国和平与中立大学倡议。

“当今世界已证明，通过摒弃分裂甚至核战威胁、坚持和平、信任与合作等价值观，即可建立公正可持续秩序。在此背景下，哈萨克斯坦支持重启乌克兰冲突谈判进程。俄美总统安克雷奇会晤后，和平协议核心条款开始积极讨论，这拉近了和平曙光。”总统说。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统还就其他地区冲突表达立场。

“中东和平协议签署值得欢迎。哈萨克斯坦加入亚伯拉罕协议，体现了稳定该地区的意愿。尽管如此，我们支持建立独立巴勒斯坦国，作为解决长期军事政治危机的关键因素。阿塞拜疆与亚美尼亚签署和平联合宣言，我们视之为历史性决定。这将为该地区乃至更广域开辟广泛多领域合作空间。我们期待南高加索全面和平协议近期签署。”他补充。

总统认为，哈萨克斯坦应继续向阿富汗提供援助。

“阿拉木图的中亚-阿富汗联合国可持续发展区域中心已成为该方向协调的重要平台。亚洲相互信任措施会议在加强稳定与安全中发挥关键作用。该论坛证明了其政治相关性。我们感谢伙伴国支持亚洲相互协作与信任措施会议工作，包括将其转变为国际机构。”托卡耶夫总统说。

总统谈及第八届世界和传统宗教领袖大会提出的“和平运动”倡议：

“这真正是停止冲突、共同承担对后代责任、寻求和平之路的号召。”

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦高度重视宗教间、民族间及文化间对话。

“过去20余年，哈萨克斯坦举办世界和传统宗教领袖大会。最近阿斯塔纳第八届大会上，我们提出‘和平运动’倡议。这是在当今动荡国际形势下停止冲突、寻求和平的真正呼吁。哈萨克斯坦积极参与上海合作组织工作。该组织拥有多层次建设性议程，是欧亚安全与信任措施的有效平台。全球进步与稳定的关键保障是可持续社会经济发展。地缘政治冲突升级、国际制裁增多、供应链中断、技术竞争等多重因素，使世界经济面临严峻挑战。全球经济增长放缓。欣慰的是，中亚影响有限，所有国家均实现显著增长。例如，今年哈萨克斯坦经济增长超过6%，国内生产总值将突破3000亿美元，人均超过1.5万美元。”总统说。

托卡耶夫总统强调，中亚国家正加强运输过境潜力，特别是东西方、南北方连通。

总统表示，哈萨克斯坦正系统扩大跨里海国际运输路线（中间走廊）能力，更新铁路、港口、公路基础设施，形成统一运输体系。

“哈萨克斯坦积极参与制定中亚运输系统综合发展战略。目标是全面激活可持续物流通道。”总统说。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统特别强调水安全保障的重要性。

“水资源短缺正成为重大问题。保存并合理利用这一资源，是哈萨克斯坦及地区各国战略乃至生存优先事项。跨境水资源利用、咸海与里海生态状况需立即解决。我们认为，通过共识行动，可提升国际咸海拯救基金效能。如果俄罗斯作为观察员参与，将大有裨益。里海持续萎缩，可能引发严重生态、社会经济乃至政治后果。哈萨克斯坦提出制定跨国特别计划，防止里海生态破坏与萎缩。我们呼吁全球社会支持保护这一独特水域的努力。”总统说。

托卡耶夫总统认为，在全球水外交中，国家间合作至关重要。

“联合国系统中缺乏专职水事务机构，应尽快解决。哈萨克斯坦提议建立国际水组织，从而将联合国各机构职能统一于同一目标。建议将UN-Water部门间机制升级为联合国专职机构或组织。此倡议符合联合国可持续发展目标及全球利益。明年4月，阿斯塔纳将举办区域生态峰会。我们计划启动国际水组织创建咨询进程。相信通过共同政治意愿，当务之急水问题将得到系统解决。”总统说。

托卡耶夫总统总结，阿什哈巴德论坛将加强利益相关国家建设性伙伴关系，推动建立公正世界秩序的国际努力。

论坛上，土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、伊朗总统马苏德·佩泽什基安、亚美尼亚总统瓦阿恩·哈恰图良、伊拉克总统阿卜杜勒·拉蒂夫·拉希德、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、圣多美和普林西比总统卡洛斯·曼努埃尔·维拉-诺瓦、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、阿塞拜疆总理阿里·阿萨多夫、格鲁吉亚总理伊拉克利·科巴希泽、巴基斯坦总理谢赫巴兹·谢里夫、缅甸总理尼奥索、埃斯瓦蒂尼总理拉塞尔·德拉米尼发表讲话。

【编译：木合塔尔·木拉提】