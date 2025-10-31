国家元首在“哈萨克斯坦——学术教育区”战略伙伴论坛上发表讲话

“这是一场至关重要的会议，是全球教育与科学发展交流宝贵观点、作出预测的独特平台。自昨日起，世界顶尖高校领导人与代表齐聚阿斯塔纳，进行深入讨论。国际知名学者与专家在我国首都探讨重大议题。今天，学术界权威高校领导也分享了深刻见解。我向各位表示诚挚谢意。”托卡耶夫总统说。

总统认为，教育与科学是改变世界的首要力量，大学则是先进思想与新理念的摇篮、科研的中心。

“当下人类正迈入根本性变革时代，教育机构必须领先时代要求。否则，无从谈发展与繁荣。哈萨克斯坦高度重视教育科学体系发展。自2019年起，该领域投入增加三倍。高校自主权不断提升，研究型大学数量增多。通过了《关于科学与技术政策》新法。总统身边成立了国家科学与技术委员会。国家全力支持科学家，尤其是青年研究者。确保高等教育对所有公民平等可及，是极为重要的任务。”国家元首表示。

Фото: Акорда

总统谈及国家对年轻一代的关照。

“我国自2024年起实施‘国家基金——惠及儿童’计划。据此，国家基金年度投资收益的50%将存入儿童账户，即每位哈萨克斯坦儿童至18岁均可从国家基金获得资金。该资金不得提前动用。儿童成年后，可用于购房或教育。此外，针对5岁以上儿童启动了‘未来’统一储蓄系统。该系统积累父母自愿存款、国家初始教育资本、年度国家奖励及投资收益。这些项目的核心目标一致：为年轻一代创造优质教育条件。此外，向青年提供无息教育贷款及各类奖学金。高等教育基础设施正在现代化，新校区拔地而起。各地高校周边兴建学生宿舍。”哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

国家元首指出，我国高校在权威国际排名中的表现持续改善。

“QS国际排名机构总裁努齐奥·夸克瓦雷利先生在报告中详尽阐述了这一问题，特别强调哈萨克斯坦大学快速发展。我们愿在共同目标下凝聚力量、深化伙伴关系，随时准备合作。此外，我国5所大学进入《泰晤士高等教育》全球最佳大学榜单。这对我们是巨大成就。”总统说。

Фото: Ақорда

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，对教育科学的投资是为哈萨克斯坦光明未来铺路。前方目标包括经济现代化、形成新生产部门、在各领域引入人工智能技术、将哈萨克斯坦建成全面数字国家。

“哈萨克斯坦正坚定迈向技术先进国家。这可谓是我们新国家身份的重要组成部分。今天发言者强调人工智能作为全球进步新引擎的作用。确实，这一独特技术将推动人类大步向前。预计至2030年，人工智能将为全球GDP增加超过15万亿美元。但哪个国家将从中获益最多？这是一道有趣的问题，需要深入研究与分析。答案看似不难，但关乎人类未来。我们必须承认。在哈萨克斯坦，人工智能开发及其与各领域全面整合被视为最高战略优先级。我们特别重视培养人工智能专家与专业人才。为此，今年初启动AI Sana计划，已有超过54万名学生完成课程。此外，人工智能作为必修课引入所有中小学与大学。我们正筹备开设人工智能大学。”总统说。

在此背景下，国家元首回顾了9月访美期间与OpenAI达成的关键协议。

“由此，哈萨克斯坦启动了基于ChatGPT的教育工具试点项目。通过这些举措，我们依托人工智能潜力，在国内教育领域实现全面数字转型。”哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示。

Фото: Акорда

总统认为，中亚国家及邻近地区人口增长为高等教育出口与吸引外国留学生提供显著机遇。

“哈萨克斯坦旨在成为全球教育市场一部分。因此，我们设定了一个复杂却极为重要的目标。为此，与全球40所顶尖大学建立伙伴关系，在我国开设33所外国高校分校。许多分校以英语、俄语、汉语授课。这至关重要。因为教育领域的多语种奠定个人、大学乃至国家开放性与竞争力的基础。未来亦将如此，无可置疑。因此，我们有意识地迈出融入全球学术空间的重要一步。此外，所有分校必修哈萨克语与哈萨克斯坦历史。这有助于外国学生深入理解我们的文化与心态。”哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

据国家元首，目前我国高校就读外国留学生超过3.1万人，创历史纪录。计划至2029年将这一数字提升至10万人。为此，将优化签证制度，为外国人安心学习创造最有利条件。还将推出就业计划，鼓励优秀毕业生留哈。

“开设外国大学分校完全契合我们发展工程与IT教育的目标。在哈萨克斯坦开设三所鲁班工坊——应用工程领域的独特机构。这是中国政府倡议，大家皆知。彭端先生在报告中指出，中国专家对我国给予特别关注，并强调哈萨克斯坦人力资源潜力高。我们视核能领域人才培养为特别重要。俄罗斯国立核能研究大学校长弗拉基米尔·伊戈列维奇·舍甫琴科表示愿积极参与。我们将携手合作。我们的任务是将教育与科学直接与经济实体部门对接。这一方向已有成功范例。正如叶尔博尔·马拉图雷·伊萨卡耶夫报告所述，科兹巴耶夫大学与亚利桑那大学合作，开发出将硫磺转化为创新聚合物的先进技术。这是一项急需项目，因为我国硫磺储量丰富。该项目将为化学工业注入新活力，最重要的是推动生态问题解决。”国家元首说。

Photo credit: Akorda

总统宣布，我国企业开始积极参与高等教育与大学科研。

“例如，一家公司出资在塔拉兹开设俄罗斯门捷列夫化学技术大学分校。另一家公司计划与外国高校合作开设采矿专业大学。我们对莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）阿斯塔纳分校寄予厚望。将为其兴建专用大楼。近年来，我国大型企业对高等教育与科学的支持显著增加。研究者与生产基地的整合体系正在形成。在领先高校与科研中心设立技术转移办公室，将是这一方向的有前景步骤。”哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

总统表示，哈萨克斯坦将继续全面发展本国大学。

“强大大学是未来的工厂。这里孕育理念、克服障碍、奠定公正和谐世界的前提。高校加强民族间信任与团结，弘扬外交价值。大学内形成的学生兄弟情谊、研究者共同体与学术伙伴关系，不仅在科学教育领域，还将在经济、社会生活乃至政治变革中发挥作用。我国杰出人物、著名院士卡内什·萨特巴耶夫曾言：‘科学家毕生奉献于人民与人类。’确实，科学的核心使命是为人类福祉服务。科学成就应提升各国潜力。因为科学教育是分享越多越丰富的强大工具，开辟无限可能。这一领域的整合将极大拓展哈萨克斯坦教育科学体系，并推动学术外交发展，我对此深信不疑。”国家元首说。

Photo credit: Akorda

总统强调，我国拥有众多才华横溢、能力出众、思维敏捷的公民，对民族创造精神充满信心。

“我们全体国民推进的改革，是通往光明未来的康庄大道。因此，未来我们将继续依托教育与科学，建设公正、纯净、安全与强大的哈萨克斯坦。我愿特别指出，战略伙伴、教育与科学机构为此重要使命作出独特贡献。因为你们正切实助力扩展我国最宝贵财富——公民的科学视野，提升其潜力。”哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

论坛吸引了外国伙伴高校领导、国际认证与排名机构、外交使团代表参会。哈萨克斯坦高等教育和科学部长萨亚萨特·努尔别克、Quacquarelli Symonds（QS）公司总裁努齐奥·夸克瓦雷利、莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）校长阿纳托利·托尔库诺夫、北京语言大学校长段鹏、卡迪夫大学校长温迪·拉纳、佑松教育基金会董事会主席金成京、莫斯科国立核能研究大学校长弗拉基米尔·舍甫琴科、米纳瓦大学校长本·纳尔逊、巴库国立大学校长埃尔钦·巴巴耶夫、M.科兹巴耶夫北哈萨克斯坦大学校长叶尔博尔·伊萨卡耶夫在会上发言。

【编译：木合塔尔·木拉提】