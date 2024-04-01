国家元首主持全国抗洪指挥部会议 再度对政府提出批评

托卡耶夫总统在会上指出，今年爆发的融雪洪水灾害的影响规模是过去三十年来最严重的一次，远超2012年和2017年的两次洪灾。

- 这说明了什么？说明前期预警工作完全没有得到执行。而这，是因为该领域专业人员的缺失导致的。如果地方政府每年都能够在符合规范的水平开展相关的工作，即便考虑到天气变化等不利因素，水灾的影响也不可能达到当前这种规模。由此可见，地方政府没有开展这方面的工作。当下仍然不能说水患的威胁得到了解除。因此，内务部、国民警卫队、武装力量、国家安全委员会的所有力量和机构，包括人员和设备资源都必须被调动起来。同时，志愿者和其他一切有意提供帮助的公民力量，都要被带入到抗洪抢险工作中来。但国家机关的力量仍然是最重要的。情况很可能会在任何时候突然发生变化，当下最重要的任务，是竭尽全力保证不出现人员伤亡。必须检讨此前犯下的错误和疏忽。- 托卡耶夫总统说。

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托卡耶夫总统在会上向中央政府、各国家机关和州政府下达了一系列指令。

- 对于遭受水灾影响并承受损失的人民群众，必须提供全面的帮助。不仅要动用中央和地方政府的储备金，也要借助“为了哈萨克斯坦人民”公共社会基金的资金，为灾区人民提供补偿。在这种彰显责任感的危机时刻，我号召国内的企业家们踊跃为人民提供帮助。为承受损失的公民和受灾地区提供帮助，是当下这一阶段的共同责任。在受灾最严重的西部地区，有许多大型企业存在。“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金下属的公司，以及许多地质资源的拥有者们都位于该地区。我相信，他们会积极的为人民提供帮助，参与对受损基础设施的重建工作。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还责成政府，保障受灾区域具有民生意义的公共服务和食品价格不出现上涨。

- 水灾以及火灾等灾害现象几乎每年都要重复发生。相关执行机构和该领域的工作人员显然没有良好的完成预报和调研等专业工作。必要的决策，总体上，要么是在事态发生之后，要么是在缺乏完整预计信息的情况下做出的。因此，我们必须建立一个能够对情况开展预测的系统性机制。在年底之前，数字发展部需联合水资源和灌溉部以及紧急情况部，建立一个能够对所有可能的紧急情况（洪水、火灾等）进行建模并做出适当的预测、建议和行动计划的全面的信息系统。- 托卡耶夫总统说。

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总统还指出，中央政府和地方政府还必须严密注意防范夏季火灾的发生。

- 不能再像此次这样毫无准备，无所适从。紧急情况部和哈萨克斯坦太空旅行国有公司在东部地区建立的水患数据模型的经验，值得推广借鉴。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，各地政府应制定计划并采取有效措施，使各地的冬季融雪水能够被收集起来，使其不是作为洪水流向居民点，而是能够被有效的用于农业用途。

国家元首对政府此前批准的到2030年水资源管理体系发展的构想提出了批评。他表示，落实这一理念的行动计划方案留于纸面。文件并没有全面解决防洪减灾问题，因此有必要做出修改。

- 主管机构之间，即中央政府、紧急情况部和水利部之间缺乏合作不合作，相互之间逃避承担责任，推诿甩锅。如果这种情况持续下去，相关员工应被解雇。公务员的办事效率时最重要的标准。国家机关和地方政府相互之间缺乏稳定的联络制度。有关部门应监督国家队自然灾害的应对准备，这是组建该部门的初衷。- 托卡耶夫总统说。

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国家元首强调，有必要对外国在管理水患方面的先进经验进行学习借鉴。

会议期间，托卡耶夫总统关注到了水资源和灌溉领域技术专家的短缺问题。他命令政府就此做出紧急决定。

- 我再重复一遍。每个官员都应该对防洪负有直接责任。这一次，我认为你们的工作存在着疏忽和不专业，并因此导致公民们遭受了巨大的物质损失，身体健康和家庭福祉都受到了严重的影响。当然，国家会采取措施补偿损失。我希望公民们不要担心这一点。国家以及企业家们将承担所有重建的费用。此次灾难带来的财政和政治成本是巨大的，这一点需要得到重视。政府肩上的责任很重，今后对政府的要求也会更加严格。- 托卡耶夫说。

会上，政府总理、紧急情况部长、阿克托别州州长、西哈州州长、库斯塔奈州州长、东哈州州长、卡拉干达州州长、阿克莫拉州州长、北哈州州长、乌勒套州州长以及阿拜州州长分别进行了汇报。

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【编译：木合塔尔·木拉提】