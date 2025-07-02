俄罗斯国家原子能公司拟出售土耳其核电站49%股份

“Rosatom”旗下负责阿库尤核电站项目的子公司董事会主席安东·德杜森科在伊斯坦布尔举行的核电站展览与峰会期间接受采访时透露了这一消息。

德杜森科表示：- 随着首座发电机组投产日期的临近，对我们项目感兴趣的投资者数量持续增加。我相信到今年年底，电力并网所需的系统将准备就绪。

2018年，“Rosatom”曾尝试出售股份，但以失败告终。当时，由土耳其Cengiz Holding AS、Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS和Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AS组成的财团因无法就合同商业条款达成一致而退出项目。

该项目面临多次延误和融资问题，因担心美国制裁，外国银行纷纷退出。

阿库尤核电站是土耳其首座核电站，总装机容量达4.8吉瓦，目前首座机组正在测试阶段，预计将于2026年开始向电网供电。

值得一提的是，哈萨克斯坦原子能署此前已经与俄罗斯国家原子能公司签署了核电站建设路线图。

【编译：木合塔尔·木拉提】