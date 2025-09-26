哈萨克斯坦首次举办国际神经调控学会大会

此次活动将吸引来自全球的近400名专家参会，其中包括神经调控领域的顶尖学者，如美国的康斯坦丁·斯拉文和罗伯特·利维、加拿大的安德烈斯·洛萨诺、英国的哈里斯·阿克拉姆、日本的城泽史朗、土耳其的阿蒂拉·伊尔马兹、澳大利亚的马克·鲁索等人。

国际神经调控学会总部设在美国，是一个汇聚神经外科医生、神经病学家及全球研究人员的国际组织，成员超过3000人。哈萨克斯坦神经调控学会于2024年成功申办此次大会，获得在阿拉木图举办的权利。

这是哈萨克斯坦、原苏联地区及整个中亚地区首次举办此类高规格活动。

大会将聚焦神经调控的前沿技术，特别是通过植入神经刺激器治疗神经系统疾病。这些技术涉及改变神经系统不同层面功能的专用设备，包括广为人知的埃隆·马斯克的Neuralink项目及类似的脑机接口项目。

大会期间，全球顶尖专家将举办关于脊髓神经刺激、脑刺激器编程、电极规划及术中神经监测等核心议题的专题大师班。

