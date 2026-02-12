哈萨克斯坦勇夺国际特警锦标赛冠亚军 创参赛以来最佳战绩

高强度实战化比拼

本届赛事在符合国际标准的迪拜警察培训中心举行。比赛设置五大科目，全面模拟真实特种作战场景，包括战术行动、突击攻坚、人质救援、高空设施突破以及综合障碍赛。各队在多种战术情境下接受高强度考验，全面检验行动能力、战术素养、精准度与团队协作水平。

Фото: Kazinform

在团体总排名中，哈萨克斯坦C（Kazakhstan C）队以综合成绩第一名的优异表现荣膺本届赛事冠军；哈萨克斯坦A（Kazakhstan A）队获得亚军；中国队位列第三。

此外，哈萨克斯坦B（Kazakhstan B）队排名第八，哈萨克斯坦“托米丽斯”女子特警（Kazakhstan Tomiris）队位列第十八，哈萨克斯坦D（Kazakhstan D）队排名第二十。整体成绩显示出哈萨克斯坦特种部队在国际舞台上的强劲实力。

Фото: Kazinform

“托米丽斯”展现女性力量

值得关注的是，哈萨克斯坦“托米丽斯”女子特警队在所有参赛女性队伍中排名最高，并在综合成绩上超过部分国家的男子队伍。赛事严格执行统一标准，实现真正意义上的性别平等：所有科目男女队强度一致，例如训练假人重量统一为80公斤，轮胎负重为120公斤，最终成绩亦为男女混合排序，不设单独性别榜单。

在这一高标准体系下，托米丽斯队凭借顽强意志和专业能力赢得广泛关注，充分展现出哈萨克斯坦女性特警的实力与风采。

Фото: Kazinform

延续近年来的稳定发挥

UAE SWAT Challenge国际特种部队竞赛已成功举办七届，参赛规模逐年扩大。哈萨克斯坦内务部国民警卫队于2019年首次参加该项赛事。自2023年以来，哈萨克斯坦其他特种部队也积极加入角逐，整体竞争力不断提升。

在往届赛事中，哈萨克斯坦多支强力队伍已崭露头角。例如，在去年（2025）的赛事中，内务部“雄鹰”（Sunkar）特种队曾在三个科目中获得奖牌，其中包括两枚金牌，并在总排名中夺得银牌。国家警卫局“Sardar A”队在单项比赛中摘得金牌，国家安全委员会“Arystan Team”队在两个科目中进入前三名。女性队伍“托米丽斯（Tomiris）”首次参赛即获得女子组第二名，展现出出色的体能、战术素养与专业水平。

Фото: Kazinform

近年来哈萨克斯坦特种部队在国际赛场上的持续亮相与优异表现，已使其稳固树立“世界强队之一”的形象。本届赛事的冠军与亚军成绩，进一步彰显了哈萨克斯坦特种力量整体作战能力和专业训练水平的显著提升。

【编译：木合塔尔·木拉提】