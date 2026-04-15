哈国矿产开发企业去年投入89亿坚戈科研经费 推进油气数字化改革

目前，哈萨克斯坦全国共有320份矿产资源开发合同，其中291份包含科研融资义务。企业需按照合同要求，为科研和试验设计工作提供资金支持。

其中，44份合同规定按合同经营年度总收入的一定比例拨付科研资金；另有247份采用标准合同模式，要求企业按照上一年度实际开采成本的1%缴纳科研资金。

在2025年科研投入排名中，Karazhanbasmunai、"Kozhan" JSC以及CNPC-Aktobemunaigas位居前列。

哈能源部介绍，自2026年2月起生效的新规已将科研资金列为国家预算专项收入，并实行统一集中管理。今后获得资金支持的项目，须严格符合能源部科技委员会确定的重点发展方向。

相关项目实施将通过哈萨克斯坦科学委员会采用项目目标制融资机制推进，以提高资金使用效率和科研成果转化能力。

值得一提的是，能源部此前已对矿产资源使用者科研缴款机制进行调整，企业按规定缴纳的1%科研资金将直接汇入共和国预算，并通过专门预算代码统一管理，以进一步提升科研资金统筹配置能力。