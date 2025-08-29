17:25, 29 八月份 2025 | GMT +5
泰国被停职总理佩通坦被裁定违宪并解职
（哈萨克国际通讯社讯）据新华社报道，泰国宪法法院29日裁定，被停职总理佩通坦在与柬埔寨参议院主席洪森通话事件中的有关做法违反宪法相关规定，解除其总理职务。
宪法法院当天以6比3的多数意见作出上述裁定。裁定认为，佩通坦所为严重违反泰国宪法对于内阁部长道德规范的规定，其总理职务终止自7月1日被宪法法院停职当天生效。
裁决公布后，佩通坦在总理府对媒体表示尊重裁决结果，但重申其初衷是为了国家利益，自己最重视的始终是人民的生命，希望今后各方能够团结一致，恢复政局稳定。
按照宪法规定，当总理职务终止，全体内阁成员也须一并卸任，国会下议院将负责选出泰国新一任总理。代理总理普坦将率内阁其余成员继续履行看守职责，直至新内阁就职。
分析认为，当前在国会下议院中仅占微弱多数的执政联盟缺乏突出人选继任总理，议会或将经历多轮投票方能选出新总理。
去年8月，为泰党提名的总理候选人佩通坦接替被宪法法院裁定违宪并解职的赛塔，成为泰国第31任总理，她也是泰国历史上第二位女总理和最年轻的总理。
6月中旬，佩通坦同洪森关于泰柬边境局势的一段通话录音流出，在泰国引发争议。泰国宪法法院7月1日宣布，受理有关调查佩通坦是否存在违宪行为的请愿书，并当即暂停佩通坦行使总理职权。本月21日，佩通坦出庭接受质询，并按法院要求在25日前提交了最后陈词。